Herečke Garajovej Schramekovej sa v Jojke darí: Dostala vlastnú talkshow!

Ide jej karta! Herečke Lujze Garajovej Schramekovej (36) sa v televízii Joj darí a kompetentní si jednu zo svojich veľkých hviezd opatrujú ako v bavlnke.

Nielenže sa Lujza nedávno predviedla v úlohe moderátorky v šou Česko Slovensko má talent, ale najnovšie jej na stole pristála ďalšia lukratívna ponuka. Jojkárka sa totiž znova postaví do čela relácie, kde bude ako moderátorka hviezdiť len samotná herečka a stand-up komička.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Garajová patrí už niekoľko rokov medzi hlavné hviezdy televízie Joj, ktorá sa o svojich hercov svedomite stará. Najnovšie si Lujzu navyše poistila do ďalšieho projektu, ktorým je jej vlastná talkshow. „Áno, je to pravda. Už boli aj nejaké skúšky. Na obrazovke by to malo byť v apríli alebo v máji,“ prezradil nám zdroj z Koliby s tým, že popri lukratívnej práci sa herečka môže tešiť aj na rovnako lákavý zárobok.

Čo sa týka samotnej šou, pôjde o zábavnú talkshow, kde si Lujza bude pravidelne pozývať známe partnerské alebo manželské páry. „Lujza je naša jojkarska tvár, ktorá sa teší diváckej obľube. Okrem toho sa vyprofilovala nielen ako veľmi dobrá herečka, ale aj moderátorka. Sama tiež robí svoju vlastnú talkshow, takže jej to bude prirodzené.

Šou má názov Čau, Lujza!,“ vysvetlila Novému Času PR manažérka Katarína Gajdošíková. Samotná Garajová je rovnako nadšená ako televízia. „Neváhala som ani chvíľku. Veľmi sa teším a verím, že sa majú na čo tešiť aj moji hostia a diváci,“ napísala nám herečka.

Vlastná šou za odmenu?

Lujza nie je na obrazovkách Jojky žiadnym nováčikom. Srdcia divákov si získala najmä v seriáli Divoké kone, vďaka ktorému sa dostala do povedomia verejnosti. Potom prišiel obľúbený seriál Naši a Garajová sa ihneď zaradila medzi najobľúbenejšie slovenské herečky.

Niet preto divu, že vedenie televízie sa ju rozhodlo využiť aj v inom formáte. Vlani sa brunetka predstavila aj v role moderátorky šou Česko Slovensko má talent a ukázala, že ani táto poloha jej nie je cudzia.

Lujzine kšefty

Seriál Divoké kone: 2015 - 2016 Otvoriť galériu Seriál Divoké kone: 2015 - 2016 Zdroj: tv joj

Seriál Naši: od 2016 Otvoriť galériu Seriál Naši: od 2016 Zdroj: tv joj