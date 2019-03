Chlapík sa rozhodol 46 dní nejesť, každý deň vypije aj 5 pív: Prekvapivé následky!

Pôstne obdobie sa spája s kresťanským sviatkom Veľkej noci už odnepamäti. Počas 46 dní si obvykle odoprieme to, čo máme najviac radi, no muž z USA sa rozhodol držať pôst po svojom. Vzdal sa všetkého jedla a pil iba pivo.

Pôst trvá od popolcovej stredy do veľkonočnej nedele a môže potrápiť každého, kto sa chce vzdať svojich obľúbených vecí. Del Hall však prvý týždeň prekonal bez najmenších problémov, napriek tomu že nič nejedol. Počas dňa vypije od dvoch do piatich pív a tvrdí, že jeho počin bol inšpirovaný pôstnymi rituálmi bavorských mníchov.

Počas tohto obdobia sa mu dokonca podarilo schudnúť okolo 6 kíl. Zdôrazňuje, že toto nie je druh diéty, ktorú by mali ľudia skúšať. „Cez deň vypijem od dvoch do piatich pív no to neznamená, že pijem ráno, nikdy som nezvykol raňajkovať. Vstanem, napijem sa vody a spravím si kávu, bez mlieka, bez sladidla, čistú čiernu kávu. Prvé pivo vypijem niekedy poobede a potom ďalšie, keď sa cítim hladný. Väčšinou pijem doma, preto keď sa vrátim v noci domov, vypijem ešte dve-tri pivá a to je môj typický deň,“ vyjadril sa na svojom Youtube kanáli.

Ideu pôstu má Del Hall rád, preto mu nerobí veľké problémy. Napriek tomu však priznáva, že prvé dni boli ťažké, hlavne kvôli jeho chutiam k fastfoodu. Na Popolcovú stredu mal len jedno pivo a preto boli nasledujúce dni dosť ťažké. Svojmu hladu a chutiam napriek tomu vzdoroval a na štvrtý deň začal hlad ustupovať. Šiestym dňom už nepociťoval žiaden hlad.

Počas svojho „pôstu“ plánuje Del Hall vyskúšať rôzne druhy piva. Podľa jeho slov sa cíti úžasne a okrem toho že stratil pár kíl sa mu ešte zlepšil čuch.