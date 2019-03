Roman zo Sabinova odišiel na Srí Lanku, už sa z nej nevrátil: Život východniara v exotike vás uchváti!

Zo Sabinova sa dostal až k vlastníctvu hotela na Srí Lanke. Roman Haluška (30) našiel svoje šťastie na exotickom ostrove v Indickom oceáne.

Spoločne s domorodou manželkou Chirani (23) sa starajú o turistov v oblasti Mirissa Beach. Roman odišiel zo Slovenska s úmyslom dokončiť magisterské štúdium na Karlovej univerzite v Prahe. „To sa mi však nepodarilo, hoci som mal schválenú diplomovku a naučenú polovicu učiva na štátnice. Stroskotalo to na českom jazyku,“ vysvetlil mladý muž, ktorý po neúspechu zamieril do Anglicka. Snažil sa tam zarábať, aby mohol cestovať, čo sa mu aj podarilo. Po troch rokoch práce v Británii stretol Slovenku, ktorá mu navrhla, aby to skúsil na Srí Lanke, vraj sú tam veľmi dobré možnosti na uplatnenie.

Akčný Roman využil kontakt od krajanky na majiteľa víl na Srí Lanke a požiadal ho o prácu. „Interview prebehlo cez skype. Vybavil som si pracovné víza, letenku a išiel som na ostrov,“ spomína tridsiatnik, ktorý v tej chvíli ešte netušil, že na exotickom mieste nájde svoj druhý domov. Tri a pol roka tam pracoval ako manažér a zoznamoval sa s krajinou a kultúrou.

Zlom v jeho živote nastal už po týždni v exotike, keď stretol budúcu manželku Chirani (23). Dnes má s ňou dcéru Romanu Celeste (2). „Pracovala v banke, kde sme mali účty. Ľady som chcel prelomiť otázkou, či má rada čaj. Od smiechu išla do kolien. Jej otec totiž vlastní čajovú plantáž a továreň, ktorá bola vyhlásená za tretiu najlepšiu na ostrove,“ smeje sa rodený Sabinovčan, ktorý neskôr dostal ponuku riadiť veľký hotel a reštauráciu.

„To sa však napokon neuskutočnilo pre ťažkosti s nájomnými zmluvami. Takže sme vymysleli nový plán a kúpili si vlastný hotel. S bankou vďaka svokrovej prosperujúcej firme nebol problém, mohli sme si zobrať úver,“ skonštatoval podnikateľ.

Ich hotel je situovaný blízko obľúbenej rekreačnej oblasti Mirissa Beach a stál 450-tisíc €. „Vďaka dobrej sezóne ho poctivo splácame. Srí Lanka bola vyhlásená portálom Lonely Planet za najobľúbenejšiu destináciu za rok 2019, takže to nám tiež pomohlo,“ uzavrel Roman Haluška, ktorý s manželkou marketingovo zveľaďujú aj svokrovu úspešnú čajovú firmu.

Srí Lanka

(do r. 1972 Cejlón)

Rozloha: 65 610 km²

Počet obyvateľov: 20 miliónov

Hlavné mesto: Kolombo

Kontinent: Ázia

Úradné jazyky: sinhalčina, tamilčina, angličtina