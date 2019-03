Žaneta s dcérkou išla autom a naskytol sa im príšerný pohľad: Milovaný ocko im umieral pred očami

Na ten hrozný obraz nikdy nezabudne. Prvé jarné lúče slnka lákajú na cesty nedočkavých motocyklistov.

Podľahol im aj Richard († 40) z Nesvád (okr. Komárno), ktorého jazda sa skončila tragicky, len kúsok za dedinou, po smrtiacom náraze do stromu. Manželka Žaneta (36) išla za ním o pár minút neskôr aj s mladšou dcérkou - ešte bábätkom v aute. Svojho milovaného videla už len doráňaného v sanitke.

Len nedávno rodina oslavovala Richardovu štyridsiatku. Všetko šťastie zmazal v priebehu pár sekúnd krutý osud. Po skvelom otcovi ostala manželka a dve dcérky, Emka (7) a osemmesačná Ninka. „Keď sa to stalo, moja sestra sa viezla v aute spolu s Ninkou do Nových Zámkov. Videla už len bezvládneho manžela v sanitke a rozbitú motorku pod stromom,“ opisuje minúty tragédie Žanetina sestra Katarína.

Išiel prezuť pneumatiky

Richard nebol tohto roku na motorke prvýkrát, podľa blízkych bol skúseným motocyklistom. „Išiel si prezuť gumy, veľmi sa tešil, že si kúpil nové. Je to hrozné. Mne zomrel pred šiestimi rokmi manžel, ledva sme sa z toho spamätali a teraz toto,“ plače Katarína. Jej sestra Žaneta je na tom veľmi zle, stále nemôže uveriť hrôze, ktorá postihla ich rodinu. Otvoriť galériu Jeho obľúbená motorka skončila rozbitá pod stromom. Zdroj: ažt

„Náš milovaný, nikdy na teba nezabudneme, vždy budeš v našich srdciach, vždy budeš tu s nami. Dávaj na nás tam v nebíčku pozor, tvoje dcérky nikdy nezabudnú na to, kto bol ich otec. Milujeme ťa, hrozne nám chýbaš,“ s nekončiacim plačom odkazuje Žaneta zosnulému manželovi do neba slová plné lásky. „Stále čakáme, že sa otvoria dvere a príde. Všetkým nám hrozne chýba, nedokážeme tomu uveriť. Chýba aj mojim deťom, ktorým bol krstný otec,“ bezradne vraví jeho švagriná Katarína a očami hľadá útechu.

Zomrel pred prevozom

Richarda previezli v sanitke do nemocnice v Nových Zámkoch a odtiaľ ho mali transportovať vrtuľníkom do Bratislavy. „Už ho ale nezobrali, zastalo mu srdce, mal silné vnútorné krvácanie,“ vysvetľuje Katarína.

Rodinnou tragédiou sa zaoberajú aj muži zákona. „Polícia vyšetruje okolnosti dopravnej nehody motocyklistu, ktorá sa stala vo štvrtok krátko popoludní medzi obcou Nesvady a miestnou časťou Aňala.

Štyridsaťročný vodič motocykla Honda CBR 400 pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a pri prejazde zákrutou vyšiel z cesty. Okolnosti, ako aj miera zavinenia tejto nehody sú predmetom vyšetrovania,“ informovala Renáta Čuháková, nitrianska krajská policajná hovorkyňa.

Pozor na prvé jazdy po zime

Ján Bazovský, dopravný analytik

- Ešte nie je počasie na motorky. Je veterno, môže sa šmýkať, aj sneh sa môže objaviť, neodporúčal by som ich vyťahovať. Motocyklisti musia byť opatrní pri prvých jazdách, po zime nie sú takí zruční. Kým si zvyknú, mali by tomu aj prispôsobiť svoju jazdu. Aj ostatní vodiči by mali mať zvýšenú pozornosť a viac si všímať nových účastníkov na cestách.