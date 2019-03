Komička Evelyn o svojej puberte: Vždy som nejakým spôsobom vytŕčala

Neprehliadnuteľná! Taká je komička a herečka Evelyn. Od jednoduchých videí na sociálnych sieťach to dopracovala až k skutočným filmom a televíznym šou. Akú daň za to platí? A prečo je teraz bez partnera?

Do slovenského šoubiznisu ste prešli cestou od Evelyn, ktorá nahrávala bizarné videá na youtube, robila stand-up, potom prišli ponuky do filmu Cuky Luky a Tlmočník. Tancovali ste v šou Let´s Dance a stali ste sa moderátorkou markizáckej Farmy. Najnovšie je to úloha vo filme LOVEnie. Stali ste sa pomerne rýchlo známou. Ako to vnímate?

Je to príjemný pocit, no mne to nepripadalo tak rýchlo. Robila som na tom dlho, bol to proces, pre mnohých možno neviditeľný, lebo ma nepoznali. Ale ja som si ho prežívala. Čo sa týka filmu, veci sa diali prirodzene, bez toho, aby som nejako „lakťovala“.

Túžili ste byť súčasťou šoubiznisu?

Vždy som nejakým spôsobom vytŕčala a priznám sa, že počas ranej puberty mi to veľmi prekážalo. Chcela som byť súčasťou priemeru. Vtedy totiž človek nechce vytŕčať. Každý to pozná, keď máte trinásť, žijete v úplne inom svete. Vždy som bola „do vetra“, ale teraz som rada, že som sa nedala stiahnuť a stratiť v priemere. Cítim sa dobre taká, aká som a dnes už viem, že sa netreba báť ukázať svoju výnimočnosť. Nepotrebujem však byť v popredí, mám rada spoločnosť svojich priateľov. Nechodím na spoločenské akcie, je mi dobre v mojom malom svete. Nikdy som si nevravela, že chcem byť slávna.