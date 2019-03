Silviu ohromil pohľad z okna: Na úkaz, ktorý spestril Bratislavský hrad, sa nemohla vynadívať!

Takým niečím by pohrdol málokto! Hoci sa čitateľka Silvia môže pýšiť už beztak pekným výhľadom na dominantu Bratislavy, sama príroda ukázala, že to môže byť ešte lepšie!

Bratislavčanke Silvii z mestskej časti Ružinov sa v utorok ráno naskytol jedinečný pohľad. Zvyčajný výhľad na Bratislavský hrad totiž nečakane spestrila dúha! Fotky nám zaslala do redakcie krátko po ôsmej, nádheru, ktorá zatienila aj hrad, si teda užívala ešte v skorých ranných hodinách!

"Že by sa príroda zapojila do predvolebnej kampane?" dodala pobavená Silvia. Ktovie! Vďaka svojim úkazom by v nej možno aj zvíťazila.