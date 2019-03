Spevákovi z One Direction zomrela mama, teraz prišla ďalšia rana: Sestra († 18) dostala infarkt!

Spevák Louis Tomlinson zažíva ďalšiu veľkú rodinnú tragédiu len tri roky po smrti matky Johannah.

Jeho osemnásťročná sestra Félicité utrpela rozsiahly infarkt vencovitých ciev srdca a na následky zomrela. Člen skupiny One Direction sa z šoku ťažko spamätáva v kruhu najbližších priateľov, podporu mu vyjadrujú tiež jeho kolegovia z boybandu.

Félicité skolabovala vo svojom byte na západe Londýna v stredu okolo obeda. Našli ju tam mŕtvu a podľa pitvy zomrela na následky rozsiahleho infarktu srdca. Osemnásťročná dievčina bola talentovanou výtvarníčkou, ktorá ašpirovala na módnu návrhárku. ,,Napriek intenzívnemu úsiliu dvoch jednotiek rýchlej záchrannej služby sa Félicité nepodarilo oživiť a bola vyhlásená mŕtvu na mieste," uviedol hovorca londýnskej záchranky.



Polícia potom vylúčila akékoľvek cudzie zavinenie. Zatiaľ sa čaká na toxikologické vyšetrenie, ktoré by mohlo odhaliť príčinu rozsiahleho infarktu. V tak mladom veku totiž nemožno vylúčiť predávkovania drogami. Avšak polícia uviedla, že na mieste činu žiadne omamné látky nenašla. Záchranku zavolala neidentifikovaná osoba, ktorá Félicité našla.



Dvadsaťsedemročný Louis sa o smrti sestry dozvedel v stredu v noci a informácie ho zdrvila, pretože si bol so sestrou veľmi blízky. ,,Félicité bola zbožňovaná mladá žena, ktorú miloval Louis aj celá jej rodina. Všetci sú úplne zdrvení, ako si dokážete predstaviť. Mala veľa priateľov a bola veľmi pozitívna osobnosť. Je to obrovská strata pre svet. Bola to milovaná, starostlivá, múdra, vášnivá, obľúbená a krásna mladá dáma," uviedol zdroj blízky rodine v rozhovore pre The Sun.