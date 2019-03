Niečo také si muži zákona nepamätajú: Lev strávil noc v policajnej cele!

Juhoafrická polícia umiestnila do policajnej cely leva, ktorého chytila po úteku z jedného z národných parkov.

Šelmu potom vrátili späť do rezervácie. Informovali tom miestne médiá, podľa ktorých mladý lev utiekol z národného parku Karoo na juhu krajiny a videli bol až po bezmála mesiaci na mieste vzdialenom 100 kilometrov. Z privolaného vrtuľníka bola šelma uspaná narkotizačnou puškou a prevezená na policajnú stanicu, kde strávila noc.



Správa parku potvrdila, že lev bol v čase odchytu v dobrom fyzickom stave. "Vyzerá úplne zdravo a momentálne je prepravovaný späť do národného parku Karoo," uviedol riaditeľ parku Nico van der Walt.



Veliteľ policajnej stanice v meste Sutherland vyhlásil, že to bolo pravdepodobne prvýkrát v histórii, kedy bol lev v cele predbežného zadržania. Dodal, že žiadny človek s touto mačkovitou šelmou celu nezdieľal.