Stochova Slavia sa teší z postupu: Prekvapivé víťazstvo nad favoritom súťaže

Futbalisti Slavie Praha postúpili do štvrťfinále aktuálnej edície Európskej ligy, keď zdolali v domácej osemfinálovej odvete FC Sevilla 4:3 po predĺžení.

Hráči z českej metropoly mali na domácom trávniku výhodnú východiskovú pozíciu, keď u súpera remizovali 2:2. "Zošívaní" v riadnom hracom čase dvakrát viedli, ale favorizovaný španielsky tím v oboch prípadoch vyrovnal a posunul duel do predĺženia. Andalúzania sa v ňom ujali vedenia a v tomto momente potrebovali Pražania na postup dva góly. Ťažkú úlohu napokon zvládli, keď najskôr vyrovnal striedajúci Mick van Buren a v 119. minúte poslal Slaviu do ďalšej fázy súťaže Ibrahim Benjamin Traoré, ktorého strelu na bránkovej čiare nedokázal zastaviť dánsky obranca Simon Kjaer. Slovenský reprezentant Miroslav Stoch hral v drese postupujúceho tímu do 93. minúty.

Inter Miláno nezvládol domácu odvetu s nemeckým Eintrachtom Frankfurt a jeho púť Európskou ligou sa skončila v osemfinále. "Nerazzurri" v základnej zostave so slovenským stopérom Milanom Škriniarom prehrali 0:1 gólom Luku Joviča zo šiestej minúty, na ktorý už vo zvyšku stretnutia neodpovedali. Defenzíva Eintrachtu tak neinkasovala v treťom súťažnom vystúpení za sebou a zaujímavosťou je, že Frankfurt v kalendárnom roku 2019 stále nenašiel premožiteľa v "ostrom" zápase.

Ruský Zenit Petrohrad v kádri so slovenským krídelníkom Róbertom Makom (hral od 71. min) nedokázal zmazať dvojgólové manko z domáceho duelu so španielskym Villarrealom, v ktorom prehral 1:3. "Žltá ponorka" si v odvete postrážila postup vďaka triumfu 2:1. Podobne bez problémov prenikla do štvrťfinále aj londýnska Chelsea, ktorá zdolala Dynamo Kyjev 5:0 a v celkovom súčte dvoch duelov zaknihovala skóre 8:0. V odvetnom vystúpení na ukrajinskej pôde sa blysol francúzsky útočník Olivier Giroud hetrikom.

Londýnsky Arsenal si napravil chuť po nevydarenom prvom zápase s francúzskym Rennes (1:3) v odvete na Emirates Stadium. "Kanonieri" viedli už po pätnástich minútach o dva góly zásluhou Pierra-Emericka Aubameyanga a Ainsleyho Maitlanda-Nilesa a po prestávke pridali poistku. Na konečných 3:0 zvýšil druhým presným zásahom gabonský zakončovateľ Aubameyang.

Dramatický priebeh mala konfrontácia ruského Krasnodaru a FC Valencia. Španielsky tím zvíťazil v prvom stretnutí pred vlastnými fanúšikmi 2:1 a na pôde súpera si dlho držal postupovú bezgólovú remízu. V 85. minúte však "netopieri" inkasovali z kopačky Magomeda-Šapiho Sulejmanova a účasť medzi elitnou osmičkou im zabezpečil až presný zásah Portugalčana Goncala Guedesa z tretej minúty nadstaveného času. Podobné problémy nemuseli riešiť hráči SSC Neapol, ktorí síce prehrali v Salzburgu 1:3, ale vzhľadom na domáce víťazstvo 3:0 z prvého zápasu mali situáciu pod kontrolou. Navyše, tretí gól rakúskeho tímu prišiel až v záverečných sekundách.

Na postup do štvrťfinále sa poriadne nadrela Benfica Lisabon, ktorá dlho hľadala recept na pozornú obranu Dinama Záhreb. Portugalský tím prehral v prvom zápase v chorvátskej metropole 0:1 a dlho sa trápil v zakončení. Pomohol mu až Jonas v 71. minúte, ktorého gól poslal stretnutie do predĺženia. V ňom už mala Benfica herne navrch, čo potvrdili presné zásahy Ferra a Alexa Grimalda. Záhrebčania nedokázali sekundovať rozbehnutému súperovi aj preto, že v 104. minúte dostal Petar Stojanovič dve žlté karty v priebehu niekoľkých sekúnd a oslabil svoje mužstvo.

Súhrn výsledkov štvrtkových odvetných zápasov osemfinále futbalovej Európskej ligy 2018/2019:

Dynamo Kyjev (Ukr.) - FC Chelsea (Angl.) 0:5 (0:3) - prvý zápas 0:3, do štvrťfinále postúpil FC Chelsea

Góly: 5., 33. a 59. Giroud, 45.+ Marcos Alonso, 78. Hudson-Odoi, rozhodoval: Tobias Stieler (Nem.)

FK Krasnodar (Rus.) - FC Valencia (Šp.) 1:1 (0:0) - prvý zápas 1:2, do štvrťfinále postúpil FC Valencia

Góly: 85. Sulejmanov - 90.+ Goncalo Guedes, rozhodoval: Anthony Taylor (Angl.)

RB Salzburg (Rak.) - SSC Neapol (Tal.) 3:1 (1:1) - prvý zápas 0:3, do štvrťfinále postúpil SSC Neapol

Góly: 25. Dabúr, 65. Gulbrandsen, 90.+ Leitgeb - 14. Milik, rozhodoval: Carlos del Cerro Grande (Šp.)

Arsenal Londýn (Angl.) - Stade Rennes (Fr.) 3:0 (2:0) - prvý zápas 1:3, do štvrťfinále postúpil Arsenal Londýn

Góly: 5. a 72. Aubameyang, 15. Maitland-Niles, rozhodoval: Andris Treimanis (Lot.)

Benfica Lisabon (Portug.) - Dinamo Záhreb (Chor.) 3:0 po predĺžení (1:0, 0:0) - prvý zápas 0:1, do štvrťfinále postúpila Benfica Lisabon

Góly: 71. Jonas, 94. Ferro, 105. Grimaldo, ČK: 104. Stojanovič (Záhreb) po druhej žltej karte, rozhodoval: Deniz Aytekin (Nem.)

Inter Miláno (Tal.) - Eintracht Frankfurt (Nem.) 0:1 (0:1) - prvý zápas 0:0, do štvrťfinále postúpil Eintracht Frankfurt

Gól: 6. Jovič, rozhodoval: Ovidiu Hategan (Rum.)

Milan Škriniar (Inter) odohral celý zápas

Slavia Praha (ČR) - FC Sevilla (Šp.) 4:3 po predĺžení (2:2, 1:1) - prvý zápas 2:2, do štvrťfinále postúpila Slavia Praha

Góly: 14. Ngadeu-Ngadjui, 47. Souček (z pok. kopu), 102. Van Buren, 119. I. Traoré - 44. Ben Yedder (z pok. kopu), 54. El Haddadi, 98. Vázquez, rozhodoval: Alexej Kulbakov (Biel.)

Miroslav Stoch (Slavia) hral do 93. min

FC Villarreal (Šp.) - Zenit Petrohrad (Rus.) 2:1 (1:0) - prvý zápas 3:1, do štvrťfinále postúpil FC Villarreal

Góly: 29. G. Moreno, 47. Bacca - 90.+ Ivanovič, rozhodoval: Artur Soares Dias (Portug.)

Róbert Mak (Zenit) nastúpil v 71. min