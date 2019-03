Dobrá správa pre športových nadšencov: Z východu Slovenska sa môže stať cykloraj!

Svitá cyklistom na východe na lepšie časy? V Prešovskom kraji majú pribudnúť stovky kilometrov cyklochodníkov.

Ak by sa tento zámer naplnil, región rozprestierajúci sa od Vysokých Tatier až po Národný park Poloniny by sa premenil na cyklistický raj, ktorý má pritiahnuť množstvo cykloturistov.

Cieľom je vytvoriť 840 km cyklistických komunikácií, ktoré budú mimo ciest pre autá. Sieť bude tvorená samostatnými cyklochodníkmi v rozsahu 391,6 km, účelovými komunikáciami, ako sú poľné, lesné cesty a hrádze v dĺžke približne 160 km. Súčasťou bude 188 km ciest s nízkou intenzitou dopravy menej ako 1 000 vozidiel denne a 63 mostov, lávok a podjazdov pre cyklistov, aby mohli bezpečne prechádzať cez dopravné uzly.

Otvoriť galériu Podľa Viery Štupákovej prepoja cyklochodníky všetky okresné mestá v kraji a 189 obcí. Zdroj: cyklopo „Toto je v súčasnosti kostrou plánovanej siete. Z vypracovanej koncepcie vyplýva, že 350 km spĺňa náročné parametre kostrovej siete a nie sú potrebné ďalšie stavebné opatrenia. Z nich tvoria plnohodnotné cyklochodníky približne 100 km,” vysvetľuje koordinátorka budovania cyklochodníkov na úrade Prešovského samosprávneho kraja Viera Štupáková.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Podľa nej by sa v prípade, že sa táto vízia naplní, stal Prešovský kraj lákadlom pre mnohých cyklonadšencov. „Cyklochodníky prepoja všetky okresné mestá v kraji a tiež 189 obcí. Zohľadňujeme aj to, aby sme sa napojili na existujúce tray v susednom Košickom kraji,” vysvetľuje. Podľa nej by sa vízia 840 km plnohodnotných cyklochodníkov mohla naplniť do 15 rokov. „Potrebovať budeme 60 miliónov €. Snažíme sa ich získať z európskych, štátnych aj regionálnych zdrojov,” uzavrela.