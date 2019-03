Bývalému kňazovi Lajchovi sa po suspendácii život smutne zmenil: Bojí sa chodiť do kostola!

Aj keď je čoraz populárnejší, prežíva ťažké obdobie. Rímskokatolícky kňaz Michal Lajcha (34) sa do povedomia Slovákov dostal vďaka kontroverznej knihe Tragédia celibátu - Mŕtva manželka.

Otvorene v nej píše, že celibát má byť dobrovoľný a cirkev by mala vysväcovať aj ženatých. Pre túto knihu ho biskup suspendoval a Lajcha sa v krátkom čase ocitol bez roboty. Aj keď mu začína svitať na lepšie časy, prezradil nám, aké je teraz pre neho ťažké chodiť na bohoslužby a kňazov si musí vyberať.

Vyzerá to tak, že najťažšie obdobie má už sympatický farár za sebou. Zamestnal sa u brata na farme, kde pracuje s drevom. „Nikdy som ako kňaz nemal problém obliecť si montérky,“ vraví duchovný, ktorého chceli nedávno zlákať do pripravovanej markizáckej reality show Svadba na prvý pohľad. Mal sa ocitnúť v tíme poradcov. Napokon medzi ním a televíziou k spolupráci nedošlo.

„Ponuky na prácu mám. Ľudia boli zlatí, keď videli, že nemám robotu, tak mi chceli pomôcť,“ hovorí Lajcha, ktorého omše veriaci v Kľaku a Ostrom Grúni zbožňovali. Po suspendácii sa mu život veľmi zmenil, vraví, že stratil svoju existenciu.

„Som otvorený človek, ktorý mal vždy tisíc ľudí okolo seba a kamarátov. Stále som niečo robil a odrazu sa všetko radikálne zmenilo. Blízkych môžem spočítať na jednej ruke,“ vysvetlil s tým, že aj kňazi sa od neho odstrihli. „Nikdy som vieru nestratil, ale keď chcem ísť teraz do kostola, musím si pozorne vyberať, kam pôjdem, aby som sa tam necítil diskomfortne. Aby tam nebol farár, ktorý ma odsudzuje.“

V kňazstve som netrpel

Michal zaujal verejnosť názormi, atraktívnym vzhľadom a kontroverznou knihou Tragédia celibátu - Mŕtva manželka. Jeho dielo sa v rebríčkoch niektorých kníhkupectiev umiestňovalo na popredných miestach. Mladý kňaz však tvrdí, že nikdy s ničím nekalkuloval.

„To, čo som urobil, nebolo v žiadnom prípade výhodné. Veď som mal strechu nad hlavou, bolo o mňa postarané. Nebol som prípad, ktorý by v kňazstve trpel. Bavilo ma to a napĺňalo. Ľudia chodili do kostola načerpať silu,“ vysvetľuje Lajcha a pokračuje.

„Problémom bola absolutizácia celibátu. Som hlboko presvedčený, že rímskokatolícky kňaz môže dobre robiť svoje povolanie a byť súčasne dobrým manželom. Nie je to v rozpore.A to aj napriek tomu, že môj život je momentálne sakra ťažký.“ Snom suspendovaného kňaza je presadiť kontroverznú knihu u kompetentných vo Vatikáne a láka ho aj práca v médiách, kde by sa videl na pozícii moderátora politickej relácie.

Na chrbte má vytetovaný žalm

Otvoriť galériu Žalm 23: I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Zdroj: fb ml

Lajcha vzbudil pozornosť už pred časom, keď si dal na chrbát vytetovať v hebrejčine žalm 23, ktorý znie: „I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.“ Fotografiu zverejnil na svojej stránke, čím rozpútal obrovskú debatu a ušlo samu aj kritiky.