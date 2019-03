Do Liptovského Mikuláša zavítali huňaté levíčatá: My sme nové hviezdy kontaktnej zoo!

Rozkošné trio! Kontaktná zoo pri Liptovskom Mikuláši sa teší čoraz väčšej popularite. Od novembra svoje brány zatvorila, ale už sa pripravuje na novú sezónu.

Pre návštevníkov sľubuje novinky. Už teraz je známe, že na Liptove sa objaví nová chlpatá trojica, s ktorou je veľa zábavy.

Ide o 2 bielych súrodencov a ich tmavšie sfarbenú kamarátku. Sú to levíčatá, ktoré sa narodili na Slovensku a dostali mená – Mia, Šingo a Kajla. „Pripravujeme niekoľko prekvapení a veríme, že naši návštevníci budú spokojní. Tiež by sme sa chceli aj viac zamerať na rodiny. Samozrejme, že okrem malých levíčat pribudnú aj ďalšie zvieratká. Viac zatiaľ prezradiť nechceme,“ povedal Jaroslav Kompiš z kontaktnej zoo v Liptovskom Mikuláši. Presný termín otvorenia ešte nemajú. „Závisí to od toho, ako budú pokračovať stavebné a rekonštrukčné práce,“ dodal.

Lev púšťový

Dĺžka života: 15 až 25 rokov

Rýchlosť: max. 80 km/h (na krátku vzdialenosť)

Dĺžka gravidity: 110 dní

Počet mláďat: 1 až 5

Dĺžka: 140 - 250 cm

Dĺžka chvosta: 90 - 105 cm

Výška (v ramenách): 100 - 130 cm

Hmotnosť: lev 120 - 250 kg, levica 120 - 175 kg

- Samce sa od samíc líšia mohutnou hlavou, krk a hruď majú pokrytú hrivou, ktorej farba sa odvíja od dominantnosti v skupine.

- Srsť dospelého leva je plavo žltohnedá alebo červenohnedá.

- Čerstvo narodené levíčatá sú snehobiele, postupne tmavnú.

- Oči majú lieskové, zlatej farby alebo modré.