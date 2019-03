Muž používal vatové tyčinky do uší: Po tej hrôze, čo mu spôsobili, ich už nikdy do rúk nevezme

Muž dostal vážnu infekciu mozgu.

Stalo sa tak po tom, čo si čistil uši klasickou vatovou tyčinkou. Podľa lekárov je možné, že časť vaty z konca tyčinky zostala v mužovom uchu už päť rokov predtým, než dostal záchvat a omdlel. 31-ročného muža podľa The Sun previezli v bezvedomí do nemocnice.

Lekári zistili, že sa tak stalo v dôsledku bakteriálnej infekcie, ktorá začala v uchu a prešla až do mozgu. Pacient išiel do nemocnice potom, čo trpel bolesťou a z ľavého ucha mu vytekala tekutina. Bolesť bola taká silná, až kvôli nej začal zvracať. Potom začal mať problém so zabúdaním mien.



Neskôr pacient povedal, že si dvakrát liečil zápal v ľavom uchu, ktorý bol spôsobený infekciou. Taktiež spomenul, že utrpel aj stratu sluchu. Práve CT vyšetrenie zistilo, že na mozgu má škvrny plné hnisu. V nemocnici musel nemenovaný pacient stráviť týždeň a užívať antibiotiká, aby mu infekciu vyliečili. ,,Najdôležitejšie je, že už viac nepoužíva klasické tyčinky do uší," povedal doktor Alexander Charlton. Práve tie mali byť spojené s ušnými infekciami a prasknutými bubienkami.