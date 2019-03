Hviezda Oteckov Deák s manželkou vymýšľajú meno pre bábätko: Výber im komplikuje maďarské priezvisko

Na Jessicu či Kevina môžeme zabudnúť! Hviezda markizáckeho seriálu Oteckovia Braňo Deák (36) prežíva jedno z najšťastnejších životných období.

So svojou manželkou Ladislavou čakajú prvého potomka. Zamilovaná dvojica momentálne vyberá meno pre svoj malý poklad a má v tom jasno. Chce niečo z našej „klasiky“.

Deáka všetci poznajú ako hviezdu seriálu Oteckovia. Aj vďaka nej sa stal sexsymbolom. V súkromí je Braňo šťastný a na rolu otca sa veľmi teší. „Pohlavie bábätka už vieme, ale chceme si to nechať pre seba. Teraz vymýšľame mená, lebo to k tomu patrí. Mužských mien nemáme veľa vybraných, lebo k priezvisku Deák sa veľa mien nehodí,“ priznal herec pre web Markízy s tým, že ženských mien majú v hľadáčiku viac.

Dokonca odhalil aj konkrétne mená. „Chceli sme meno Jakub, ale Jakuba má môj bratranec.Len Haniek je teraz veľmi veľa, zrejme to bude iné meno,“ usmial sa Deák.

Tradičné meno

S manželkou už teraz vedia, že do exotických mien nepôjdu a skôr vyberajú z klasických. „Exotické mená nechceme. Deák je maďarské priezvisko a k tomu ešte slovenské meno, áno. Ale nejaká Jessica, to už nie. Naozaj sa mi nepáči nejaké americké so slovenským alebo s maďarským priezviskom, je to fakt smiešne,“ uzavrel Deák.

Ich malé klbko šťastia by sa podľa jeho slov malo narodiť v júli, čiže bude dieťa leta. „Mamina sa cíti výborne, je vysmiata a veselá. Teší sa na materskú, že už bude doma a bude sa pripravovať na všetko, čo ju čaká,“ povedal nedávno šťastný herec.