Nevidiaci folklorista Gernát zo Zem spieva zdrvený z verdiktu súdu: Exmanželka naňho poslala exekútora!

Je na konci so silami! Nevidiaci folklorista Marek Gernát (41) z relácie Zem spieva nemá na ružiach ustlané a starosti mu robí najmä bývalá manželka Kristína.

Otcovi svojich troch detí nielenže nedovolí, aby sa s mladšími dvoma stretával, ale najnovšie vysúdila od Mareka aj peniaze, ktoré ho dostali do hľadáčika exekútora!

Gernát sa napriek ťažkým životným skúškam nikdy nevzdal a o svoje deti vždy bojoval. Najstarší syn Jakub žije v spoločnej domácnosti s otcom, no mladšie deti Miriam Noemi a Samko stále bývajú s bývalou manželkou Kristínou. Vlani v marci súd dvojicu rozviedol, no vydal rozsudok, ktorý Gernátovi doslova vyrazil dych.

„Pôvodne som platil na deti výživné po 30 eur na každé. Keď nás rozviedli, zvýšili mi ho a spätne za päť rokov mi dali peniaze doplatiť, čo je asi 6 000 eur,“ povedal Novému Času smutný Gernát. Ako nevidiaci dostáva len invalidný dôchodok v neveľkej výške. „Mám 340 eur mesačne, takže neviem, z čoho to zaplatím. Volal mi exekútor, že mi zablokujú účty. Mám ešte dom, ale ten je písaný nielen na mňa, ale aj na bývalú ženu,“ prezradil milovník ľudovej hudby s tým, že Kristína si robí zálusk aj naň.

„Chce, aby som ju vyplatil. Nemám však z čoho. V dome bývam nielen ja, ale aj náš syn Jakub a moja nová partnerka Zitka, s ktorou mám dve dcérky, pričom mladšia sa nám narodila len nedávno,“ dodal Marek. O svojich najbližších sa stará, ako len vie, ale pomaly mu už dochádzajú sily.

„Nepotrebujem, aby mi niekto dával peniaze alebo sa o nás staral. Ocenil by som, ak by mi pomohol nejaký právnik a zastavil toto šialenstvo, lebo to už nie je únosné,“ uza­vrel nešťastný Gernát. Novému Času nedávno priznal, že sa s Miriam a so Samkom už môže vídať, no len pod dozorom psychológa a svojej ex Kristíny, ktorá ho podľa jeho slov pred deťmi neustále očierňuje.

Ide o raritu

Róbert Bános, advokát

Spätne sa môže určiť výživné len tri roky pred podaním návrhu. Dá sa to však len vtedy, ak sú dôvody hodné osobitného zreteľa, to znamená, že musí byť výnimočná situácia alebo dôvod, pre ktorý si žena nepodala návrh na určenie výživného skôr, ak jej v podaní bránili nejaké závažné okolnosti. Toto je skôr rarita, že to súd spätne uznáva.