Ostré slová Jurkemika na adresu legionárov v lige: Súčasný systém je chorý!

S pribúdajúcim časom sa ozýva čoraz viac kritikov na adresu legionárov vo futbalovej Fortuna lige.

Najnovšie vystúpil aj legendárny Ladislav Jurkemik (65), ktorý označil súčasný systém za chorý. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa (43) zareagoval na jeho ostré slová.

Guľa v stredu oznámil nomináciu na prípravné stretnutia s Gréckom 21 (22. marca v Žiline) a Nórskom 20 (26. marca v Dunajskej Strede), v ktorej figuruje 18 futbalistov z Fortuna ligy, z toho iba 11 z nich hrá pravidelne. „Čísla rešpektujem. Tréneri vyhodnocujú podľa seba, koho postavia. Chalanom to dáva veľmi veľa. Aj tým, ktorí nehrajú, ale iba trénujú. My sa potom nemusíme báť nasadiť mladých slovenských hráčov,“ komentoval súčasný stav Guľa.

Čoraz väčší počet legionárov v najvyššej súťaži leží v žalúdku mnohým osobnostiam. Domnievajú sa, že pre nich mladí Slováci nedostávajú šancu. „Mali by sa zaviesť kvóty. Maximálne 3 - 4 legionári v každom tíme. Súčasný systém je chorý, lebo si nevychováme nové talenty. Veď takto nám zomrie najskôr juniorská a potom aj seniorská repre,“ ostro vystúpil Ladislav Jurkemik v nedávnom rozhovore pre Nový Čas. „Pán Jurkemik je v mojich očiach významný tréner. Myslím si, že zmeny už nastali v druhej lige, čo sa týka bonusov. To je krok k tomu, aby dostali šancu mladí hráči. Určite treba otvoriť diskusiu, s tým súhlasím. Aj v prvej lige je veľmi dôležité, aby mladí dostávali možnosti. Nie je všetko ružové, musíme byť aj kritickí. Treba však ukázať cestu, akou majú kluby ísť. Niektoré už idú smerom mladých odchovancov. Ostatným treba dať noty, ako to majú robiť,“ uzavrel Guľa pre Nový Čas.

Pomôžu bonusy v druhej lige?

Od budúcej sezóny budú musieť všetky kluby v druhej lige nastúpiť v základe vždy aspoň s jedným Slovákom do 21 rokov. Bez nároku na odmenu. Bonus 200 eur získajú iba v prípade, že tento hráč odohrá celé súťažné stretnutie. Ďalej sa ponúka možnosť získať dodatočných 400 eur. Kluby ich zinkasujú, ak odohrajú celý zápas dvaja Slováci do 21 rokov a zároveň budú na hracej ploche súčasne maximálne traja legionári. Za jeden zápas si tak tímy budú môcť privyrobiť až 600 eur, čo dáva za sezónu (30 zápasov) dohromady 18-tisíc eur.