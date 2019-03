Podľa kandidátov sú právomoci prezidenta dostatočné: V čom sa zhodli?

Prezidentskí kandidáti Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Štefan Harabin, Marian Kotleba a Maroš Šefčovič považujú právomoci hlavy štátu za dostatočné.

Zhodli sa na tom v predvolebnej diskusii v RTVS. Bugár poznamenal, že prezident by mal právomoci viac využívať, za najväčšie považuje menovacie. Harabin by privítal, keby prezident mohol menovať aj riaditeľa policajnej inšpekcie. Čaputová by v prípade otvárania ústavy skôr spresnila niektoré právomoci či posilnila právo veta. To by posilnil tiež Kotleba, aj podľa neho sú však právomoci definované primerane. Šefčovič v tejto súvislosti pripomenul, že silným nástrojom je podpora od ľudí a možnosť nastoľovať témy v spoločnosti.

Všetci kandidáti deklarovali, že v prípade zvolenia by sa stretli so zástupcami všetkých politických strán. V súvislosti s polarizáciou spoločnosti Šefčovič vyhlásil, že chce ľudí spájať. Hneď po inaugurácii by žiadal o vystúpenie v parlamente, aby apeloval aj na poslancov. Bugár rovnako súhlasí s tým, že prezident je pre všetkých občanov, nie iba pre časť spoločnosti. Tvrdí, že po voľbách musí prezident prijať každého lídra politickej strany.

Kotleba v tomto smere kritizoval súčasnú hlavu štátu Andreja Kisku, ktorý sa s ním odmietol stretnúť. Harabin hovorí, že sa dokáže zjednotiť so všetkými stranami, ale nie s rozkrádaním. Čaputová pripomenula, že Slovensko má mnoho problémov a pre ich riešenia treba nájsť politickú podporu. Za najdôležitejšiu úlohu prezidenta preto označila snahu dosiahnuť jednotu. Čaputová a Šefčovič zdôraznili spoločenský zmier. Ľudia podľa Šefčoviča už nechcú hádky. Bugár volá tiež po upokojení situácie v spoločnosti.

Kandidáti sa v diskusii venovali aj odchodu Veľkej Británie z Európskej únie. Šefčovič vníma brexit ako smutnú kapitolu. Myslí si, že príklad Británie by mal byť lekciou pre slovenskú politiku najmä v oblasti rozdielnosti názorov v zahraničnej politike. Tento proces podľa Čaputovej ukazuje, že krajiny sú s Európskou úniou späté a proces oddelenia Británia nezvláda. Bugár pripomenul, že ak sa niekto rozhodne vystúpiť z EÚ, nemôže mať tie isté práva ako členské štáty. Kotleba kritizoval Európsku úniu a "bruselský" diktát. Viaceré kompetencie by vrátil štátu. Harabin odstúpenie z Únie nechce. Tvrdí však, že sa musí vrátiť k pôvodným cieľom.

V súvislosti s odmietnutím finančnej pomoci od USA na modernizáciu vojenských letísk Bugár povedal, že v prípade ohrozenia suverenity Slovenska by zmluva padla. Minister obrany podľa neho chráni ruské záujmy. Rozhodnutie odstúpiť od rokovaní nepovažuje za jeho právomoc. Kotleba verí tomu, že sa chystá provokácia voči Ruskej federácii. NATO podľa neho vyžaduje od Slovenska pripravenosť na vojenské zásahy na východe Európy, označil ho za zločineckú organizáciu. NATO kritizoval aj Harabin. Bugár a Čaputová ho zase označili za ochranný štít. Odmietnuté peniaze budú podľa Čaputovej evidentne chýbať. Kotleba 105 miliónov dolárov, naopak, považuje za zanedbateľné číslo v rozpočte Slovenska. Šefčovič podotkol, že už v minulosti sa na Slovensku podobný projekt realizoval, ako aj to, že s budovaním amerických základní na Slovensku a prítomnosťou cudzích vojsk by nesúhlasil.