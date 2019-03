Život si užíva plnými dúškami! Karin Majtánová je so svojím snúbencom Petrom už päť rokov a ako sama prezradila, má s ním krásny vzťah. Napriek tomu však svojho partnera drží nakrátko nakoľko poriadne žiarli! To isté sa však nedá povedať o Petrovi, ktorý je v tomto smere omnoho veľkorysejší a moderátorku nepotrebuje strážiť. Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo Karin predovolenkuje takmer celé leto bez snúbenca! Príde rad aj na neho?