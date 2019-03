Nový návrh v Zákonníku práce: Budú mať všetci 5 týždňov dovolenky?

Od budúceho roka by už mladší zamestnanci nemuseli svojím o niečo skôr narodeným kolegom závidieť dlhšiu dovolenku.

V parlamente je v súčasnosti novela Zákonníka práce, podľa ktorej by mal každý nárok ročne minimálne na 5 týždňov dovolenky. A to bez rozdielu veku. Aký názor majú na takúto zmenu zamestnávatelia, odbory či odborníci?

Dnes na to, aby ste mali zo zákona ná- rok na 5 týždňov dovolenky, musíte mať minimálne 33 rokov. Po prvé, dostanete o týž- deň navyše v roku, keď tento vek dosiahnete. Mladšie ročníky majú garantované len 4 týždne. Poslanec SNS Tibor Jančula v novele Zákonníka práce navrhuje zmenu, podľa ktorej by sa vek neposudzoval a všetci by mali nárok na 5 týždňov.

Cieľom zmeny je predísť diskriminácii a zaviesť sociálne štandardy bežné v iných krajinách. Zmena by podľa predkladateľa mala pozitívny vplyv aj na manželstvo a rodičovstvo. Legislatíva však stanovuje len minimálnu dĺžku dovolenky. Viac voľna firmy ponúkajú ako benefity.

„Ponuka dovolenky navyše môže mať niekoľko podôb. Môže ísť o niekoľko dní navyše pre všetkých zamestnancov, narodeninové voľno či odmenu za lojálnosť zamestnanca, keď sa extra dovolenka viaže na odpracované roky vo firme,“ uviedla Nikola Richterová zo spoločnosti Profesia. Ako doplnila, u nás má takýto benefit približne desatina zamestnancov. Ak zmenu schváli parlament, vek nebude mať vplyv na počet dní dovolenky od začiatku budúceho roka.

Koľko ľudí má platené voľno navyše

Zákon stanovuje minimálny počet dní dovolenky. Tie musí dostať každý pracovník. Zamestnávateľ mu však môže dať, v rámci benefi tov, aj viac dní plateného voľna. Najčastejšie to robia fi rmy v hlavnom meste.

Chcelo by to iné zmeny

Martina Nemethová z Konfederácie odborových zväzov SR

Súčasné rozdelenie v platnom Zákonníku práce je historicky dané a je podložené lekárskymi analýzami, ktoré hovoria o tom, že organizmus zamestnanca regeneruje v staršom veku omnoho dlhšie ako v mladšom. Platná hranica 33 rokov je preto z tohto hľadiska absolútne v poriadku. Ak chceme podporiť mladé rodiny, domnievam sa, že je skôr čas na otvorenie diskusie a rokovaní o skrátení prikázaných nadčasov a zvýšení príplatkov za prácu nadčas, o nočnej práci, v ktorej je Slovensko rekordérom v rámci EÚ.

Novela môže spôsobiť problém

Miriam Špániková, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Sme znepokojení, akým spôsobom sa opäť predkladajú zásadné návrhy sociálnych zákonov - t. j. bez akejkoľvek diskusie so zástupcami sociálnych partnerov. Dnes je možné dohodnúť si v kolektívnej zmluve aj vyššiu výmeru dovolenky, ako je zákonom stanovená dĺžka, sme preto za ponechanie súčasného stavu, kde si formou kolektívneho vyjednávania môžu zástupcovia zamestnancov dohodnúť okrem iného napr. aj dĺžku dovolenky. Uvedená novela môže spôsobiť problémy predovšetkým vo firmách, kde je nepretržitá prevádzka a kde budú musieť hľadať za zamestnanca náhradu.

Výkonnejší pracovníci

Jana Glasová, analytička Poštovej banky

Nepredpokladáme, že by predĺženie nároku na dovolenku malo negatívny vplyv na ekonomiku. Skôr naopak, vyšší počet dní dovolenky znamená viac oddychu a relaxu aj pre mlad- ších ľudí. Ľudia na dovolenke načerpajú nové sily a po návrate dokážu byť v práci výkonnejší. Viac dovolenky a oddychu teda v podstate môže fi rmám priniesť výkonnejších zamestnancov.