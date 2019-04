Akvabely z Bratislavy dobývajú svetové bazény: Voda je ich živel už od škôlky

Voda je ich živel už od škôlky! Natália Pivarčiová (18) a Viktória Reichová (17) patria medzi najtalentovanejšie akvabely v slovenských bazénoch.

Gymnazistky z Bratislavy získali vo svojich kategóriách viackrát titul majsteriek Slovenska. Čo nám o synchronizovanom plávaní prezradili? Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Synchronizované plávanie je krásny šport. Nielen pre tých, ktorí sa mu venujú, ale aj pre oči divákov. „Nie je to len plávanie, je to aj gymnastika a balet,“ približuje Natália, ktorá sa k akvabelám dala vlastne úplnou náhodou.

„Pôvodne som chcela ísť na gymnastiku, ale mamina sa omylom dovolala trénerke synchronizovaného plávania. Hneď po prvom tréningu som vedela, že toto je to, čomu sa chcem venovať,“ spomína na svoje začiatky. A Viktória ju dopĺňa: „Mám staršiu sestru, ktorá mala problémy s chrbticou. Lekár jej povedal, že jej pomôže iba plávanie. To jej však pripadalo nudné, a tak sa dala na synchronizované plávanie. A ja som sa prišla pozrieť na tréning, mala som štyri roky a hneď som chcela robiť to isté.“

„K športu sa priviedli samy, my ich v tom ako rodičia iba podporujeme. Musím priznať, že je príjemné, keď vidíme, že naše deti chcú v tínedžerskom veku športovať a sú úspešné,“ hovorí Viktóriina mama Andrea Reichová.

Trénerka z Ukrajiny

Silnou stránkou nadaných športovkýň je tzv. duo – plávanie vo dvojici, ale aj sólo. Ešte donedávna boli obidve súčasťou aj tímových zostáv. Dnes sa musia spoľahnúť najmä samy na seba. A na svoju trénerku.

Vedie ich Ukrajinka Kseniya Sydorenko (32), ktorá bola finalistkou olympiád v Pekingu, Londýne aj v Riu de Janeiro a je medailistkou z MS aj ME. „Chcem im pomôcť, aby sa splnil ich sen. Robia veľké pokroky a majú môj obdiv, lebo denne trénujú 3-4 hodiny a cez víkendy aj 6-7 hodín,“ hovorí trénerka.

„Pri tomto športe je trénerka najdôležitejšia. Bez nej by sme nevedeli, čo robíme. Veď pod vodou sme dolu hlavou a nedá sa presne odhadnúť, ako máme nohy či prsty, ktoré sú nad hladinou,“ vysvetľuje Natália.

Bez dychu

Pri synchronizovanom plávaní je veľmi dôležité vydržať čo najviac bez dychu. „Na jedno nadýchnutie vydržíme okolo dvoch minút,“ zhodujú sa plavkyne, ktoré majú počas kreácií pod vodou stále otvorené oči. Neštípu? „Keď sa staráte o to, aby ste sa pod vodou nezadusili, tak nevnímate, či vás štípu, alebo neštípu oči,“ smeje sa Viktória. „Počas zostavy si rátame do osem, to máme stále v hlave a hýbeme sa podľa tempa hudby, ktorá nám hrá z reproduktora aj pod vodou.“

Učenie po nociach

Skĺbiť vrcholový šport a školu je náročné. „Vlastne okrem toho nič iné nestíham. Keď prídem o desiatej večer z tréningu a na druhý deň ma čaká v škole písomka, tak sa učím aj do jednej. Je to niekedy drsné...“ hovorí Natália. „Našťastie, väčšina učiteľov to akceptuje a ak môžu, vychádzajú nám v ústrety, hoci nemáme žiaden individuálny študijný plán. Ale nájdu sa aj takí, ktorí tento šport neberú vážne. Pre nich je synchronizované plávanie iba také kopanie nohami nad vodou.“

Vo Švajčiarsku Otvoriť galériu Slovenské nádeje: Dievčatá veria, že sa budú môcť vrátiť do reprezentácie. Zdroj: anc

Hoci domovským klubom dievčat je ŠK Synchro v Bratislave, už niekoľko mesiacov hosťujú vo švajčiarskom klube Limmat Nixen Zürich. „Podmienky sú tam oveľa lepšie ako u nás. Azda na každej škole majú minimálne jeden 25-metrový bazén. Za tri dni sústredenia sme vystriedali šesť bazénov!“ pochvaľujú si dievčatá, ktoré švajčiarsky klub prihlasuje aj na preteky.

Repre

Napriek tomu, že Natália a Viktória boli majsterkami Slovenska a v technických figúrach patria medzi naše najlepšie akvabely, nie sú v národnej reprezentácii. Dôvody rodičia nechcú veľmi rozoberať, aby dievčatám nepriťažili.

„Sú za tým nezhody so Slovenskou plaveckou federáciou. Deťom, ktoré milujú šport, sa to niekedy ťažko vysvetľuje, ale o to viac obdivujeme ich zápal...“ hovorí Andrea Reichová. „Ako by nebola vždy najdôležitejšia výkonnosť...“ naznačí mama Natálie, Stanislava Pivarčiová.

Viesť deti k vrcholovým výkonom bez podpory nie je ľahké. „Je to náročné, od času až po financie. Všetky bazény si musíme zabezpečovať s pomocou klubu my a keď­že momentálne nie sú v reprezentácii, platíme ich vo vlastnej réžii. Ale rozhodli sme sa, že naše deti podporíme, lebo vidíme ich lásku k športu a aj výsledky. Ak raz skončia, aby to nebolo naše rozhodnutie, ani nikoho iného, ale iba ich,“ vysvetľuje mama Viktórie.

„Napriek tomu, že dievčatá nie sú v národnom tíme, trénujú, akoby v ňom boli. Veľmi sa tam chcú vrátiť. Veríme, že rozum zvíťazí,“ dodávajú hrdé mamy. To, že sú na dobrej ceste v tréningovej príprave, sa potvrdilo aj na posledných seniorských pretekoch v Prahe v decembri 2018 so silným zastúpením zahraničných pretekárok. V párovej zostave obsadili dievčatá 2. a 4. miesto. A v sólovej zostave obsadila Viktória 2. miesto s počtom 78,33 bodu, pričom vekom je ešte juniorka.

Natália Pivarčiová

- Niekoľkonásobná majsterka SR vo všetkých kategóriách (sólo, pár, tím)

- Mediterranean Cup 2015 (neoficiálne MS starších žiačok) 12. miesto v sólovej zostave z 24 krajín sveta

- Majstrovstvá Európy juniorov – 11. miesto z 23 krajín

Viktória Reichová

- Niekoľkonásobná majsterka SR vo všetkých kategóriách (sólo, pár, tím)

- Mediterranean Cup 2017 (neoficiálne MS starších žiačok) 11. miesto v sólovej zostave z 26 krajín sveta

- 1. miesto - technické sólo Hungarian National Championship 2018

- 2. miesto - technické aj voľné sólo Austrian Youth Championships Open 2018