Kayleigh bojovala 5 rokov s neplodnosťou: Nechala srdcervúci odkaz

Spravila si stovky tehotenských testov, a to, že sa ani jeden nepotvrdil, na nej zanechalo stopu.

Kayleigh Evans sa začala nahrávať počas svojich zlých nálad, aby sa vyrovnala s pocitmi a trochu si uľavila. Rýchlo však na ne zabudla, keď sa jej podarilo otehotnieť a porodila svojho prvého syna.

Kopec krátkych videí však opäť objavila úplnou náhodou a zostrihala ich do tragického 13-minútového videa, ktoré zavesila na Facebook. Na záberoch je Kayleigh počas svojho „boja s tehotenstvom“. Chcela tým pomôcť ostatným ženám, ktoré majú problém otehotnieť.

„Cítila som sa sama. Viem, že mám okolo seba priateľov a milujúcu rodinu, no aj napriek tomu som sa tak cítila. Necítila som sa ako žena. Každý týždeň som si robila tehotenský test. Bolo to ťažké a ničilo ma to. Plakala som vždy, keď sa ukázal negatívny,“ popisuje svoje pocity. O videách nevedel nikto, ani jej manžel Lee.

Spolu boli od 14 rokov a o dieťa sa začali pokúšať pred piatimi rokmi. Po roku absolvovali nespočetné množstvo testov, aby zistili príčinu ich neplodnosti, no doktori nevedeli nič nájsť. Povedali im, že môžu skúsiť mimotelové oplodnenie, no musia najprv schudnúť, takže začali dodržiavať prísnu diétu a cvičebný plán.

Skúsili tiež bylinkové čaje a rôzne doplnky na podporu plodnosti. Kayleigh začala robiť tehotenské testy každý týždeň. Hoci sa počas piatich rokov zdôverovala svojmu partnerovi a aj kamarátom, vedela, že je to na nich priveľa, tak začala svoje trápenia nahrávať na video. „Keď sme začali a nedarilo sa, najprv som bola v pohode, lenže po dvoch rokoch skúšania som už bola z toho na dne. Je to ťažké, keď sa obaja hádate. On sa vždy snažil byť pozitívny a hovoril že raz to príde,“ vyjadrila sa ku svojim videám.

Na tie zabudla, keď sa jej konečne podarilo otehotnieť. Radostnú správu zistila počas prípravy na mimotelové oplodnenie. Počas tehotenstva trpela extrémnymi nevoľnosťami a bolesťou v oblasti panvy a bokov. Dieťa sa však narodilo zdravé. Krátko po tom našla v telefóne svoje krátke videá a rozhodla sa ich spojiť do jedného. Vtedy ich videl aj jej partner. Našiel ju pri nich plakať na gauči. „Ťažko sa to pozeralo, ale veľa mi to dalo. Je ľahké zabudnúť na ťažké obdobie, ktorým sme si prešli, všetky tie spomienky sa vrátili,“ povedal.

„Nikdy sa nevzdávajte. Už som stratila všetku nádej a neverila, že sa to niekedy stane. Potom som konečne otehotnela. Dúfam, že moje video dá ženám nádej a dokážu pochopiť, čím som si prešla,“ dodáva Kayleigh na záver.