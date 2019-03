Nečakané tehotenstvo im prevrátilo život na ruby: Transgender muž porodil zdravého synčeka!

Mladá žena sa rozhodla po 21. narodeninách, zmeniť svoje pohlavie na muža. Vtedy ešte netušila, že o niekoľko rokov aj tak privedie na svet dieťa.

Teraz už 28-ročný Wyley Simpson, ktorý žije v Texase so snúbencom Stephenom Gaethom, priviedol na svet zdravvého chlapčeka. Napriek hormonálnej liečbe testosterónom sa páru podarilo počať a nečakanú novinku sa dozvedeli vo februári 2018. Wyley má totiž ešte stále ženské pohlavné orgány.

Napriek prvotnému strachu z rodičovstva sa rozhodol priviesť na svet svojho prvého potomka. V septembri 2018 sa narodil pomocou cisárskeho rezu ich uzlíček šťastia menom Rowan, píše Daily Mail.Wyley si počas tehotenstva neprešiel práve ružovou záhradou. Nepríjemné a často až zákerné názory okolia mu dali poriadne zabrať.

Pár sa napriek všetkému rozhodol podeliť so zvyškom sveta o ich netradičné tehotenstvo aj rodičovstvo. "Nestane sa každý deň, že stretnete na ulici tehotného muža. Okamžite som sa stal terčom neznámych ľudí. Povedali mi, že nikdy nebudem pravý muž, lebo oni neprivádzajú na svet deti. Povedali mi dokonca, že som to," spomína na emočne náročné obdobie.

Wyley si už nechal odstrániť prsníky takže synčeka kojiť nemôže a časom chce prejsť úplnou premenou a zbaviť sa aj ženských orgánov. Pár s tehotenstvom vôbec nerátal, nakoľko Wyley užíva od roku 2012 testosterón. O tehotenstve sa dozvedeli v 11. týždni vďaka ranným nevoľnostiam. "Bol som nervózny. Hneď som začal plakať. Nevedel som, čo mám robiť," spomína na prvé dojmy. " So Stephanom sme sa zrazu zmenili z homosexuálneho páru na homosexuálny pár s dieťaťom. Šialené!" dodal.

Narodenie Rowana považuje za najlepšiu vec, ktorá sa im mohla stať, no v budúcnosti to už zopakovať neplánuje. "Bol to skvelý pocit mať pod srdcom dieťa, cítiť ho kopať a chodiť na prehliadky. V budúcnosti to už urobiť nechcem. Necítim sa ako žena, nemôžem byť znova tehotný," uzavrel.