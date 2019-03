Modelka Sophia rúca tradičné predstavy o kráse: Uvidíte ju od nosa nahor, pochopíte

Modelka, ktorá má korene v Grécku, na Cypre aj v Amerike, je hrdá na nezvyčajnú črtu svojej tváre.

Je ňou veľmi výrazné obočie. 22-ročná Sophia Hadjipanteli sa narodila a vyrastala na Cypre, no teraz žije v USA a podľa FoxNews tvrdí, že svojmu obočiu necháva voľný priebeh. Netrhá si ho a necháva rásť tak, ako sa mu chce, len aby ukázala, aká je na svoju kultúru a pôvod hrdá.

"Ak máte otca a brata, ktorí majú pekné obočie, nejako si neuvedomujete, že ho máte silné aj vy," povedala. Modelka má na Instagrame tisíce fanúšikov a aj keď sa to niekomu nepáči, ona má pocit, že takto vyzerá lepšie. "Je v poriadku, keď sa to niekomu nepáči. Keď sa to však páči mne, nechajte to tak," odkázala všetkým neprajníkom.