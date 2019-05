Autor Tancujúceho domu v Prahe zbiera prestížne ocenenia: Frank Gehry povýšil architektúru na umenie

Svetovo uznávaný architekt Frank Gehry (89) sa narodil sa 28. februára 1929 v kanadskom Toronte do židovskej rodiny. Jeho rodné meno je Frank Owen Goldberg, až v dospelosti si priezvisko zmenil na Gehry.

Vraj preto, že v detstve býval častým terčom antisemitizmu a nové meno mu poskytovalo v tomto smere ochranu.

Najprv kocky

Najväčší vplyv na vývoj budúceho staviteľského génia mali matka a stará mama. Mama ho už od útleho detstva brávala na výstavy a koncerty a vypestovala v ňom veľkú lásku k umeniu. Babička si zase s malým Frankom do úmoru stavala domy z dreveného odpadu, ktorý nachádzal v obchode so stavebným materiálom svojho dedka. Frank vydržal celé hodiny budovať z kociek na podlahe obývačky futuristické mestá, akoby tušil, že raz svojou architektúrou zmení svet.

Kľukatá cesta

Po vojne, v roku 1947 sa rodina presťahovala z Kanady do USA a zakotvili v Kalifornii. Mladý Frank, z ktorého sa stával muž, sa však k svojmu životnému povolaniu musel ešte prepracovať. Popri strednej škole jazdil ako vodič s dodávkou, skúsil si povolanie chemika, ale nič ho nenapĺňalo.

„A potom som si spomenul. Môj mozog začal pracovať a klásť otázku: Čo mám naozaj rád? A spomenul som si na umenie, že som miloval chodiť do múzeí a rád som sa pozeral na obrazy, počúval hudbu... K týmto veciam ma priviedla matka. A spomenul som si tiež na starú mamu, ako sme spolu stavali z kociek mestá. Prihlásil som sa teda na štúdium architektúry,“ hovoril po rokoch.

Titul bakalára architektúry získal v roku 1954. Ale ešte stále nebol architektom a zarábal si všelijako, napríklad podpísal kontrakt do americkej armády. V roku 1956 sa načas presťahoval do Cambridgea, kde absolvoval štúdium mestského plánovania na Harvardskej vyššej škole dizajnu a potom sa vrátil do Los Angeles.

Býva vo svojom

Svoj prvý dom navrhol v roku 1957 pre rodinného známeho, mal vtedy len 28 rokov! Ešte v roku 1961 odišiel na skusy do Paríža a po návrate si v L. A. založil vlastné architektonické štúdio. Značka Frank Gehry začala svoju cestu k sláve. Prvé zákazky prichádzali z domovskej Kalifornie, Gehry navrhoval pomníky, pamätníky, ale aj súkromné rezidencie.

Z tohto obdobia je odborníkmi najviac cenená rekonštrukcia jeho vlastného domu v Santa Monice. Päťdesiatročný dom kúpil v roku 1977 a prerobil ho tak, že pôvodnú budovu oplechoval a pridal nezvyčajné presklené stropy. Mimochodom, Gehry v tomto dome býva dodnes.

Nábytok aj šperky

Okrem architektúry budov sa pustil tiež do navrhovania a výroby nábytku. Pod značkou Easy Edges vznikali z lisovaného papiera zvlnené stoličky, lavice aj stolíky. Dynamickú vlnovku neskôr pretavil do svojich veľkých stavieb a „kolabujúce“ budovy sú dnes jeho nezameniteľným rukopisom. Gehry sa po celý život riadil tým, že architektúra je umenie. A tak nečudo, že navrhol tiež kolekciu luxusných šperkov pre firmu Tiffany & Co., fľašu pre vodku a dokonca aj klobúk pre speváčku Lady Gaga!

Ceny pre naj

A čo rodinný život? Gehry sa prvý raz oženil v roku 1952, manželstvo s Anitou Snyder mu vydržalo 14 rokov a má z neho dve dcéry. V roku 1975 sa oženil druhý raz, s Bertou Isabelou Aguilerou má dvoch synov.

Gehry je držiteľom mnohých prestížnych ocenení. Tzv. Nobelovu cenu architektúry – Pritzkerovu cenu za architektúru mu udelili v roku 1989. A najvyššie civilné vyznamenanie USA – Prezidentskú medailu slobody, dostal v roku 2016. Keď sa pozriete na jeho úžasné stavby, ktoré nie sú len funkčné, novátorské, ale naozaj krásne, neprekvapí vás, že magazín Vanity Fair označil Franka Gehryho za „najdôležitejšieho architekta našich čias“.

Tancujúci dom, Praha, ČR

Projekt je výsledkom spolupráce Gehryho a českého architekta Vlada Milunića. Tancujúci dom našiel inšpiráciu v slávnom tanečnom páre Freda Astaira a Ginger Rogersovej.

Guggenheim Museum, Bilbao, Španielsko

Obrovský komplex múzea moderného a súčasného umenia otvorili v roku 1997. Základným stavebným materiálom je oceľ, sklo a ušľachtilý kameň. Dnes je múzeum radené medzi najzásadnejšie stavby 20. storočia.

El Peix, Barcelona, Španielsko

52 metrov dlhá ryba patrí k hlavným dominantám pláže španielskej Barcelony. Sochu podľa Gehryho návrhu postavili v roku 1992 pri príležitosti letných olympijských hier.

Sídlo Facebook, Kalifornia, USA

Ako vidno, Gehrymu ide aj „zelená“ architektúra. Do sídla internetového gigantu zakomponoval záhradu, oddychové priestory a park na streche!

Fondation Louis Vuitton, Paríž, Francúzsko

Aj v Paríži si vychutnávajú genialitu kanadského architekta. Obrovský komplex múzea moderného umenia a dizajnu sa podarilo citlivo zakomponovať do zelene Buloň­ského lesíka.

Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, USA

Koncertná hala, ktorú otvorili v roku 2003 a nesie meno po tvorcovi slávnych animákov, je sídlom Losangeleskej filharmónie. Odborníci oceňujú nielen unikátny tvar budovy, ale tiež vynikajúcu akustiku.

Lou Ruvo Center, Nevada, USA

Zdá sa vám, že táto budova sa rúca? Áno, je to tak. Gehry práve takto geniálne ilustroval poslanie tejto nemocnice v Las Vegas. Zaoberajú sa tam liečbou mozgových a nervových ochorení, ako je napr. Alzheimerova choroba.