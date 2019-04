Jozef Exner okúsil svetovú slávu: Úspech v modelingu som vykúpil drogami

O tom, že Slovenky patria k najkrajším ženám na svete, sa vie už dlho. Ale, čo muži a modeling?

Svetové móla okúsil Jozef Exner (26) zo Záhoria, ktorý bol súčasťou mnohých svetových prehliadok najväčších mien a tento mladý fešák sa dokonca objavil aj na titulných stranách úspešných svetových mesačníkov. Podľa jeho slov mu však modeling veľa dal, ale tiež veľa vzal. Pre Nový Čas Nedeľa priznal aj čiernu stránku modelingu a odhalil, čo je momentálne pre neho životnou prioritou.

Veľa mladých ľudí sníva o tom, že odídu za veľkú mláku a v Amerike sa stanú slávnymi. Jozef Exner z dedinky Borský Mikuláš (okr. Malacky) mal tiež takéto sny.

„Všetko sa to začalo, už keď som mal 12 rokov a snil som o Amerike a z môjho sna sa stala až posadnutosť. Všetkým som hovoril, ako sa tam presťahujem, keď budem mať 18 a ako budem žiť svoj americký sen. Okolie reagovalo so smiechom a niektorí mi dávali za pravdu iba preto, lebo sa im to už nechcelo počúvať. Nerozumeli, ako by som sa tam dostal taký mladý a kde by som na to vzal. To mi bolo jedno. Jednoducho som sa rozhodol, že to tak bude a hotovo,“ začína svoje rozprávanie teraz už 26-ročný muž, ktorý si išiel za svojím cieľom hlava-nehlava.

Spočiatku netušil, čo bude v Amerike robiť, no vedel, že jeho osobnosť patrí za veľkú mláku. Až jedného dňa Jozefovi poradil kamarát... „Keď som mal 16 rokov a stále som len sníval, kamarát mi povedal, aby som skúsil modeling. Vraj mám na to črty. Ani neviem prečo, ale cítil som, že to je príležitosť a našiel som si agentúru Elite v Prahe. Poslal som im fotky a hneď ma zobrali a ponúkli mi zmluvu,“ spomína Jozef.

Do sveta

Kolesá osudu sa začali rozbiehať na plné obrátky. Keď mal Jozef 17 rokov, odišiel prvýkrát od svojej rodiny a život v zahraničí bol pre neho veľmi náročný. „Odišiel som na sedem mesiacov do Singapuru a Hong­kongu, kde som sa staral o seba úplne sám a to bez znalosti angličtiny. Vo vrecku som mal len drobné a nemal som dokonca ani notebook alebo smartfón. Prvé dva mesiace boli naozaj peklom. Bol som stratený a sám... Chýbala mi rodina, domov a kamaráti.“

Časom sa však pozviechal. „Postavil som sa na nohy a začal som pracovať. Darilo sa mi, najmä potom, čo som natočil reklamu pre značku Calvin Klein. Prišli prvé peniaze a nové známosti,“ hovorí model, ktorému sa ešte pred dovŕšením veku dospelosti splnil jeho životný sen. Zamieril do Ameriky. „Keď som si to pri pristávaní na letisku uvedomil, plakal som od šťastia...“

Zdrogovaný

Jozef striedal jednu krajinu za druhou, spoznával svet tisícky kilometrov od domova, užíval si každý jeden moment, ktorý mu niečo do života dal. Lenže modeling má aj temnú stránku. „Spoznal som drogy, ktorým som na pár mesiacov podľahol a prišiel osudný deň, keď ma v Istanbule v roku 2012 predávkovali LSD, a ja som sa po kolapse prebral v nemocnici. Dostával som sa z toho dlhé mesiace, pretože tie stavy hrôzy sa mi neustále vracali.“

Uniknúť návyku však nebolo také jednoduché, ako by chcel. „Ešte nejaký čas som holdoval alkoholu, no potom som všetko nechal a o tri roky na to som skoncoval aj s modelingom,“ vysvetľuje muž, pre ktorého bol návrat do bežnej reality veľmi náročný.

„Po návrate domov na Slovensko som sa nevedel zaradiť do každodenného života. Trpel som tu viac ako v cudzine. Nemal som prácu a nenávidel som školu. Ľudia ma nebrali medzi seba a ja to teraz chápem. Bol som skrátka mimo...“ hovorí. „Modeling mi veľa vzal, ale aj veľa dal. Je to tak vždy a vo všetkom,“ povie Jozef, ktorý sa po skončení kariéry začal venovať niečomu, čo ho napĺňa.

„Dnes si žijem taký svoj druhý sen. Pracujem ako fitnestréner a trénujem s jedným z najlepších kulturistov Európy - Milanom Šádkom. K cvičeniu ma to vždy ťahalo a hodlám sa mu venovať ešte veľmi dlho,“ dodáva s úsmevom.

Kde všade pracoval:

Miláno, Paríž, New York, Singapur, Hongkong, Šanghaj, Šen-čen, Kanton, Istanbul, Malajzia, Macao, Južná Kórea

Top práce

- Prehliadka pre Gianfranco Ferré, Gucci, Calvin Klein

- TV reklama pre Calvin Klein

- Fotenie pre Vogue v Paríži