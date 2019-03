Ženy, ktoré ohrozili mocných mužov: Niektorých politikov netreba kompromitovať, skompromitujú sa sami

Aj najmocnejší muži majú svoju slabosť. Veľakrát sú to práve ženy. Teda nie manželky, skôr kolegyne, známe, ale aj anonymné ctiteľky. A niekedy sa tieto ženy dostanú k politikom až tak blízko, že v ohrození je ich kariéra aj dobré meno. A teda, čo sa teraz deje na slovenskej politickej scéne, nie je výnimka.

Obvinená Alena a podpredseda parlamentu Martin Glváč

Keď vyšlo najavo, že podpredseda parlamentu Martin Glváč (51) si vypisoval s Alenou Zsuzsovou, ktorá čelí obvineniu z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka († 27), mnohých to šokovalo. Ako sa zdá, Zsuzsová si písala s viacerými politikmi a vplyvnými mužmi, posielala im sexi fotky, pravdepodobne v snahe môcť ich neskôr kompromitovať. Maznák, ako Glváča volala, popiera, že vedel, o koho ide.

„Netušil som, ani keď ju už zadržali, že to je ona, pretože vizualizácia bola iná...“ povedal. Lenže zo správ, ktoré unikli z vyšetrovacieho spisu, vyplýva, že Zsuzsovej gratuloval k meninám a nebola to „bežná komunikácia s voličmi“, ako tvrdí. Napriek tomu to zatiaľ nevyzerá, že by to predsedu bratislavskej organizácie Smeru nejako ohrozovalo.

Jeho šéf a bývalý premiér Robert Fico (54) na jednu ženu už doplatil. Keď si vybral za svoju blízku spolupracovníčku Máriu Troškovú (31), ktorá sa kedysi dala nafotiť aj hore bez, mnohí mu to vyčítali. Spravil z nej dokonca hlavnú štátnu radkyňu. Po Kuciakovej vražde vyšlo najavo, že Trošková udržiavala blízke styky s talianskymi podnikateľmi, ktorí boli podozriví z prepojenia na mafiu a jedného z nich - Antonina Vadalu, si dokonca kedysi plánovala zobrať. Trošková nakoniec opustila Úrad vlády a ako vieme, pod tlakom vývoja udalostí ho opustil aj Robert Fico.

Upratovačka Nafissatou a šéf menového fondu Dominique Strauss-Kahn

Na ženy alebo skôr na svoju posadnutosť sexom doplatil v roku 2011 aj jeden z vtedy najmocnejších mužov sveta! Francúz Dominique Strauss-Kahn (69) bol v tom čase šéfom Medzinárodného menového fondu, ktorý v globálnom meradle rozhoduje o biliónoch eur, a chystal sa kandidovať za francúzskeho prezidenta.

Straussa-Kahna zatkli v New Yorku na letisku a obvinili ho zo znásilnenia a vynúteného orálneho sexu s upratovačkou Nafissatou Diallo v hoteli, kde bol predtým ubytovaný. Keď ho posadili za mreže, tvrdil, že sex s chyžnou mal, ale bolo to po vzájomnej dohode. Trestný súd nakoniec zastavil stíhanie prominentného politika a ten spor urovnal odškodným 6 miliónov dolárov. Ale hanba pokračovala. Vo Francúzsku čelil obvineniu z účasti na organizovanej prostitúcii. Nakoniec ho oslobodili, lebo Strauss-Kahn vraj netušil, že keď si v hoteli užíval naraz s viacerými dievčatami, že to nerobili z lásky k blížnemu.

Milujúca sekretárka Jana a český premiér Petr Nečas

Jedna žena poriadne zamotala politickú situáciu aj v susednom Česku. Dokonca kvôli nej odstúpil premiér, ale nakoniec z toho bola veľká láska. V roku 2013 podnikla česká polícia obrovskú raziu na Úrade vlády a ďalších miestach. Zadržali aj Janu Nagyovú (54), ktorá šéfovala kancelárii premiéra Petra Nečasa (53).

Najväčší šok však prišiel až vtedy, keď vyšetrovatelia zistili, že manželku predsedu vlády sledovala vojenská rozviedka. A rozkaz na to dala jeho sekretárka Nagyová! To bol poprask ako hrom. Samozrejme, Nagyová nemala žiadne právomoci, aby dirigovala tajnú službu. Ale asi bola taká presvedčivá, že koná v mene predsedu vlády, že jej to všetci zhltli aj s navijakom. Nagyová tvrdila, že chcela premiérovu manželku Radku iba chrániť...

Lenže ako jej veriť, keď vyšlo najavo, že s Nečasom vtedy už päť rokov spávala? A dôsledky? Nečas podal demisiu, odstúpil z vedenia vládnej strany ODS a pár mesiacov nato sa rozviedol a zobral si svoju sekretárku. „Som so ženou, ktorú som miloval a ktorú milujem,“ povedal neskôr v televízii. Koniec dobrý, všetko dobré?

Prítulná stážistka Monica a prezident USA Bill Clinton

Jediné mladé dievča takmer odrovnalo najmocnejšieho muža sveta - prezidenta USA. Áno, reč je o afére Billa Clintona (72) a Monicy Lewinskej (45). V roku 1995 nastúpila do Bieleho domu ako stážistka. Mala 22 rokov, veľké sny aj srdce. S prezidentom Clintonom sa zblížili natoľko, že najmocnejší muž planéty sa pred ňou uvoľnil, rozprávali sa o súkromí, smiali...

„Náš vzťah bol vzťahom muža a ženy, nie prezidenta a stážistky,“ priznala neskôr Lewinská. Prezidentskej ochranke to neuniklo a prevelili stážistku na ministerstvo obrany, aby bola od neho čo najďalej. Lenže kolesá osudu sa už roztočili naplno. Lewinská sa počas telefonovania s kamarátkou vyrozprávala, že mala s Clintonom sex. Jej kamoška si to nahrala a neskôr posunula nahrávky právnikom inej ženy, ktorá Clintona medzičasom obvinila so sexuálneho obťažovania.

Médiá prvýkrát informovali o afére v roku 1998 a začali sa diať nevídané veci. Lewinská všetko popierala, Clintonovi právnici sa ju snažili vykresliť ako nymfomanku, ale ani tak to nestačilo na ututlanie prípadu. Zrazu sa totiž objavili Monikine modré šaty, na ktorých boli aj po rokoch stopy po radovánkach s prezidentom!

Všetko nakoniec vyústilo do procesu odvolávania prezidenta v americkom Kongrese. Ani nie tak za mimomanželský sex ako za to, že Clinton klamal, že k nemu došlo. Prezident USA predsa klamať nesmie! „Od chvíle, keď som sa dostal do Bieleho domu, som musel svoje telo vypnúť. Mám tým na mysli sexuálne... Ale s týmto dievčaťom som zlyhal.

Nespravil som to, čo hovoria, ale asi som spravil dosť, aby som teraz nemohol preukázať svoju nevinu,“ priznal Clinton. Podľa prezidentskej verzie to bolo asi tak, že Lewinská s ním sex mala, ale on s ňou nie. Po celom svete si ľudia s posmechom hovorili, že Oválnu pracovňu, kde k aktu malo dôjsť, premenujú na Orálnu pracovňu. Tak či tak, Clinton proces odvolávania v Kongrese prežil a dokončil v úrade aj svoje druhé funkčné obdobie.