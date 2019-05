Netradičné bývanie bubeníka Desmodu: Neuveríte, čo skrýva v kúpeľni

Bubeník skupiny Desmod Janko Škorec (46) žije spolu s manželkou Katkou (32) a s deťmi Šimonkom (4) a Nelkou (2,5) v meste pod Zoborom, odkiaľ pochádza. Rodina sa sťahovala už trikrát a momentálne býva v novostavbe, v ktorej sú veľmi spokojní. Zariaďovanie bytu má na svedomí domáci pán, manželka len schvaľuje.

V apartmánovom byte v širšom centre Nitry býva hudobník s rodinou necelý rok. „Stále sa ešte zabývavame, objavujeme nové veci, doplnky, nemáme ešte dorobené niektoré dvere, napríklad na šatníku, takže v podstate riešime za pochodu. Je to zdĺhavejší proces,“ hovorí bubeník skupiny Desmod. „Sťahovali sme sa z rodinného domu do bytu a zase do ďalšieho bytu. Tento je väčší ako ten predchádzajúci panelákový a hlavne je apartmánový s predzáhradkou, terasou a s poschodím. V tomto kvázi domčeku žijeme dve rodiny.“

Na zariaďovaní sa zhodli

Pohodlnou pešou chôdzou to majú do centra mesta necelých 10 minút. „Je tu veľký pokoj, tichá štvrť.“ Kde trávi rodinka najviac času? „Myslíte so ženou alebo spoločne?“ smeje sa Johny, ako Janka prezývajú všetci známi. „S manželkou v spálni, sám na záchode. Ale nie, určite sa všetci najviac zdržiavame na spodnom podlaží. Niekedy mám nervy, že decká majú síce veľkú detskú izbu, ale hračky sa prenášajú aj sem. Chcú byť s nami, hrať sa pri nás.“ Kuchyňa je kráľovstvom domácej panej, ktorá je lekárkou rýchlej záchrannej služby.

„Ak mi to čas dovolí, rada pečiem, aj varím.“ Aj my sme si pochutili na výborných makových koláčikoch a domácom bazalkovom sirupe. Zaujalo nás, že hudobník má väčší šatník ako jeho manželka. „To zaujme všetkých,“ smeje sa. „Stáva sa. Je to jednoducho tak. Najhoršie na tom je, že si niečo kúpim, nosím to dva mesiace a potom to len skladujem a je mi to ľúto vyhodiť. Preto sa tak často sťahujeme, aby sme mohli triediť šatník. Toto je však len polovica šatníka, druhú máme v garáži.

Ale, samozrejme, tie veci, ktoré už nebudem nosiť, posúvam do azylových domov, kamarátom alebo môjmu otcovi, lebo naozaj si ich dám párkrát.“ Jankov dobrý vkus sa prejavuje aj v zariaďovaní bytu. „Ja väčšinou ňúram po rôznom nábytku a doplnkoch a Katka to schvaľuje.“ „V podstate to je celé v Janyho réžii, on má také videnie, čo sa kde hodí, ako to bude celé vyzerať a ja to iba doklepnem, že áno, môže byť, alebo toto sa mi až tak nepáči,“ dopĺňa manželka Katka. Inšpiráciu zariaďovania bytu hľadá Janko väčšinou na internete.

„Doteraz som všetko robil sám, ale máme spoločnú kamarátku, ktorá nakreslila interiér. Urobila viac návrhov a my sme si vybrali. Potreboval som nejaký nástrel, povedal som jej zhruba, aký to má byť štýl a potom som to už doladil.“ Aj keď nájde Katka pekný kúsok nábytku, vždy nasleduje porada s manželom. „Odfotím to, pošlem fotku Janymu a keď schváli, kupujem. Nerada rozhodujem sama. Ani neviem, či máme v byte niečo, čo by som kúpila sama a on to predtým nevidel. Nikdy sa nám nestalo, že by sme sa úplne nezhodli, alebo dokonca pohádali pre zariaďovanie.“

Nábytok kupuje na internete

Momentálne manželov najviac baví kupovať nábytok na poľskej internetovej stránke. „Som tým normálne posadnutý. To je už moja choroba, ráno si sadnem na WC a už pozerám. Je to firma, ktorá robí vlastne zberňu z celej Európy, sú tam kóje s nábytkom a s doplnkami v rôznych štýloch. Kliknete si, jednoducho objednáte, dovezú vám to a keď sa vám to nepáči, zabalíte, príde kuriér a pošlete to späť. Perfektné. Máme odtiaľ veľmi veľa vecí.“ Kúpeľňa na prízemí je niečím výnimočná.

„Manželka mi nedovolila dať nikde ocenenia Desmodu. Ale nie! Vymyslel som si, že si ich dám na WC, lebo nemáme v byte takú stenu, kde by som si to vedel predstaviť. Jediná je na poschodí, ale tam nikto nechodí, sú tam len spálne. Preto som ich zavesil na WC, nech ich vidia naozaj všetky návštevy,“ smeje sa. Izba Šimonka a Nelky je dostatočne veľká.

„Majú veľmi veľa hračiek, mám pocit, že sme vykúpili celé hračkárstvo. Vymysleli sme to však tak, že keď deti vyrastú a budú chcieť mať izby dve, spraví sa priečka a každý bude mať vlastnú.“ K bytu patrí aj terasa, kde majú deti trampolínu, šmykľavku, malý domček a nafukovací bazén.