V Belehrade davy znova protestovali proti prezidentovi: Vyčítajú mu rokovanie s Kosovom

Tisíce ľudí v sobotu už šiestykrát za posledných šesť týždňov vyrazili do ulíc Belehradu, aby protestovali proti prezidentovi Aleksandarovi Vučicovi a jeho Srbskej pokrokovej strane (SNS).

Demonštranti požadovali, aby vláda umožnila médiám slobodnú prácu a prestala s útokmi na opozíciu. Protest sa odohral necelý týždeň pred návštevou ruského prezidenta Vladimira Putina, s ktorým udržiava Vučic blízke vzťahy, informovala agentúra Reuters. Protestujúci Vučica viní z toho, že chce uzavrieť dohodu s Kosovom, ktorá má Srbsku otvoriť cestu do Európskej únie. Belehrad dlhodobo nesúhlasí s kosovskou nezávislosťou a časť Srbov má Vučicovi za zlé, že vo svojej snahe priviesť krajinu do EÚ chce s kosovskými predstaviteľmi rokovať. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

"Vučić robí ústupky všetkým, (kosovskému prezidentovi Hashima) Thacimu, (premiérovi Ramushi) Hardinajovi... toto sú ústupky k vlastizrade," vyhlásil podľa Reuters na demonštrácii politík zastupujúci kosovských Srbov Rada Trajkovic. Demonštranti dlhodobo tvrdia, že Vučic je autokrat a jeho strana je skorumpovaná, čo prezident aj vládne strany odmietajú.

Vučic sa už skôr nechal počuť, že demonštrantom neustúpi v otázke zvýšenia slobody médií a reformy volebného systému, ktorú tiež požadujú. Naznačil však, že by zvážil predčasné voľby, ktorými by otestoval popularitu svojej strany. Opozícia však oznámila, že by ich bojkotovala. SNS má v srbskom parlamente 160 z 250 kresiel. Ďalšie všeobecné voľby sa v Srbsku majú konať v roku 2020.