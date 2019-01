Prekvapenie Plesu v opere: Sexsymbol Fašiang nechal 19-ročnú frajerku doma, aha, s kým dorazil!

Tínedžerku, ktorá sa živí svojou krásou, si do budovy Slovenského národného divadla nepriviedol.

Fotogaléria 41 fotiek v galérii

Herec Marek Fašiang tvorí pár s mladučkou modelkou Terezou Bizíkovou. Jej premiéra na prestížnom podujatí sa však nekonala. Hviezda seriálu Oteckovia totiž dorazila na Ples v opere so svojou mamou. Ako im to pristalo, si pozrite v galérii. Fašiang má s mamou blízky vzťah, minule spolu napríklad absolvovali dovolenku.

Otázne je, prečo herec medzi smotánku nezobral svoju lásku. Či je to pre jej mladý vek alebo preto, že ich láska kvitne len od mája 2018, vie snáď len on sám. Fašiang berie vzťah krok po kroku, s Terezou sa ešte nechystajú ani na spoločné bývanie. „Toto ešte vôbec neriešime. Ešte sme relatívne dosť krátko spolu. Je to v poriadku tak, ako to je," povedal tatušo nedávno Novému Času.