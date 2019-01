Útočník Liška sa zahral na brankára: Nakoniec mal viac úspešných zákrokov ako Štepánek

Hokejisti Slovana Bratislava prehrali s hráčmi Viťazu Podoľsk 1:3 v piatkovom stretnutí KHL, no gólový rozdiel mohol byť ešte vyšší.

Tréner Vladimír Országh v závere duelu stiahol z bránky Mareka Čiliaka a hostia mohli v posledných sekundách do opustenej svätyne "belasých" dvakrát skórovať. V oboch prípadoch však bol proti mladý útočník Slovana Adam Liška, ktorý zastúpil gólmana a dvakrát obetavo ochránil svoju bránku.

"Keď som bol malý, doma v obývačke som sa hral na brankára. Chcel som bojovať až do konca, aj napriek tomu, že bol nepriaznivý stav. Za akéhokoľvek výsledku chcem vždy makať na sto percent," hodnotil po zápase Liška, ktorý mal viac zákrokov ako piatková brankárska jednotka Slovana Jakub Štěpánek. Ten zápas opustil už v siedmej minúte po dvoch zásahoch Alexanda Siomina. Nahradil ho práve spomenutý Čiliak.

Országh sa svojej brankárskej dvojice zastal. "Nemal žiaden zákrok a dostal dva góly. Mužstvo vždy potrebuje nejaký impulz. Od trénera brankárov prišiel pokyn na striedanie. Bez zákroku sa vždy náročne chytá. Siomin je vynikajúci strelec, má výbornú techniku a dvakrát sme ho nechali samého pred našou bránkou. On urobil to, čo sa čaká od strelca jeho kalibru. My sme striedaním brankára chceli mužstvo naštartovať. Čiliak si svoje miesto zastal veľmi dobre. V brankároch by som problém nehľadal, v 90% zápasoch sú to naši najlepší hráči," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii 41-ročný kouč. Reprezentant SR Čiliak napokon kryl 20 striel súpera, v 14. min inkasoval z hokejky Iľju Šinkeviča.