Hrôza na Dakare: Popredný pretekár zrazil fanúšika a bez zastavenia pokračoval v jazde!

Z tretieho miesta priebežného poradia kategórie kamiónov bol Andrej Karginov vylúčený z Rely Dakar, pretože neposkytol pomoc zranenému divákovi.

Jazdec Kamazu a víťaz dvoch etáp v piatkovom piatom pokračovaní slávnej súťaže prešiel v dunách fanúšika, ktorý sa pohyboval mimo miest vyznačených pre divákov. K incidentu došlo na 279. kilometri. Karginov, ktorý mal podľa informácií tímu technické problémy a nefungoval mu pohon prednej nápravy, narazil do skupiny divákov.

Štyria stihli uskočiť, piateho kamión prešiel a pokračoval ďalej. Šesťdesiatročný muž musel byť so zlomenou stehennou kosťou letecky prevezený do nemocnice. Karginov podľa oficiálneho vyjadrenia tímu o kolízii s divákom nemal tušenie. "Na trati je veľké množstvo divákov a veľa ich je na ťažkých a náročných miestach. Karginov bol v jednom zo stúpaní a v ceste mu stála skupinka piatich divákov. Jeden z nich uviazol v piesku a noha mu zostala pod zadným kolesom kamiónu. Andrej to nevidel a o incidente sa dozvedel až po príchode do bivaku," uviedol šéf tímu Vladimir Čagin.

Situáciu ďalší diváci natočili a ruský jazdec bol z rallye vylúčený kvôli neposkytnutiu pomoci. "Komisári všetko vyšetrili a k ​​nášmu prekvapeniu sa rozhodli posádku diskvalifikovať. Protestovať ale môžeme až po pretekoch," povedal sedemnásobný dakarský víťaz. Na tretie miesto priebežného poradia sa za Rusmi Eduarda Nikolajeva a Dmitrija Sotnikova posunie Gerard de Rooy z Holandska.