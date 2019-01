Paulína Fialková otvorene: Na strelnici som bola pre vietor slabým súperom

V Oberhofe to naše biatlonistky nemali ľahké.

Preteky v nemeckom Oberhofe priniesli skvelý výsledok Anastasie Kuzminovej, ktorá aj napriek štyrom chybám na strelnici dokázala obsadiť druhé miesto. Streleckú smolu vyvážila výborným výkonom v behu a za víťazkou Lisou Vittozziovou zaostala o 14,5 sekundy.

Všetky pretekárky dnes museli bojovať s nepríjemným vetrom.

"Som rada, ze som dnes na pódiu. Začiatok pretekov nebol pocitovo dobrý, lyže však fungovali na sto percent. S vetrom som musela zabojovať. Ovplyvnil viacero položiek, nielen mne. Ja som rada, ze som dokázala držať krok so súperkami. Cítim sa dobre a posnažím sa, aby táto forma vydržala. Vyzerá to tak, ze bežecky mi to ide. Aj štyri chybičky nie su v stíhačke zlé," uviedla v rozhovore v cieli pre RTVS Kuzminová.

Menej šťastia mali sestry Fialkové. Paulína obsadila 32. miesto zo stratou +2:59,9 min a piatimi nepresnými zásahmi na strelnici. Ivona Fialková skončila na 45. mieste, keď zaostala o +4:09,1 min a na konte mala sedem nepresných striel.

"Ťažko sa mi to hodnotí. Na strelnici som bola pre vietor slabým súperom. Trať bola ako mydlo, nevedela som si s tým poradiť. Dnes nie som spokojná ani s výkonom na trati a ani na strelnici. Vietor bol nárazový, každú ranu som si musela kontrolovať. Niektoré pretekárky si s tým poradili lepšie, mne to nevyšlo. Človek spozornie, keď sa nedarí a začne možno pochybovať. Verím však, ze príde novy deň a nová šanca," zhodnotila pre RTVS Paulína Fialková.

"V stíhačke je cieľom posunúť sa v celkovom poradí, mne sa to dnes nepodarilo. Potrebujem ešte potrénovať kontaktné preteky. Na strelnici som urobila veľa chýb. Bola to lotéria. Vietor bol nárazový, ťažko sa reagovalo. Mne sa to dnes nepodarilo," okomentovala svoj výkon pre RTS Ivona Fialková.