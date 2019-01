Andy Murray je legendou: Pre tieto momenty bude chýbať fanúšikom najviac

Britský tenista Andy Murray (31) v piatok oznámil, že uvažuje nad koncom svojej úspešnej kariéry.

Ako dôvod uviedol jeho pretrvávajúce zdravotné problémy, ktoré sa i po rehabilitáciách nezlepšili tak, ako by tenisová hviezda chcela. Murray priznal, že bolesti bedra mu nedovolia dostať sa do formy, akú by potreboval a bránia mu pokračovať v profesionálnej kariére. I napriek problémom, ktorým momentálne čelí, sa britský tenista rozhodol predstaviť na Australian Open.

Britská BBC sa pozrela na jeho kariéru z inej perspektívy a ukázala, že Andy je nie len skvelý tenista, no počas turnajov bavil fanúšikov aj mimo kurtov. Veselé momenty, o ktoré sa postaral zostrihali do videa, ktoré uverejnili na svojom Instagrame. Video na sociálnej sieti aj výstižne okomentovali. "Nudný? Od toho má ďaleko."