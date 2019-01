Snaha o parádnu selfie sa mu vypomstila: Mladého Inda stála fotka na útese život

Mladí ľudia sa často chvália fotkami zo svojich ciest na sociálnych sieťach. Indický študent (†26) však na svoju honbu za najlepším záberom doplatil životom.

Stalo sa tak po tom, čo sa zrútil z útesov na pobreží Írska. Práve v Írsku počas výmenného programu rodák z hlavného mesta Indie študoval. Veľa cestoval a zábermi objavovania novej krajiny sa chválil na sociálnej sieti. Jeho potulky však ukončil pád z takmer 200 metrového útesu. Namiesto zhliadnutia podarenej selfie tak teraz jeho najbližší musia riešiť prevoz jeho tela do domovskej krajiny.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

S tým im pomáha aj írska škola Trinity college, na ktorej mladík študoval. "Sme veľmi smutní z toho, čo sa stalo jednému z našich študentov. Robíme všetko pre to, aby sme pomohli rodine, ktorá sa dozvedela o tragickej smrti ich syna," zverejnila škola na svojom Facebooku. Do pomoci, sa podľa univerzity, zapájajú aj jeho spolužiaci a kamaráti. V podobnom duchu sa nieslo aj vyjadrenie indickej ambasády, ktorá pomáha s vybavovaním všetkého potrebného na prevoz pozostatkov do Indie.