Ďalší úder pre vojvodkyňu Meghan: Najnovšia správa o jej nevlastnom bratovi ju položí na kolená

Nevlastný brat vojvodkyne Meghan má problém.

Hovorca štátnej polície Oregonu povedal Etonline: "Zatkli sme Thomasa Wayna Marklea." Podľa polície ho zastavili na diaľnici kvôli rýchlosti, no neskôr vysvitlo, že jazdil pod vplyvom alkoholu. Namerali mu 1,1 promile. Thomas Markle jr. skončil v detoxikačnom centre v okrese Josephine. Ďalšie informácie momentálne nie sú známe.

Správy prišli potom, čo Thomas (52) pozval svoju sestru, vojvodkyňu Meghan (37), na svoju marcovú svadbu. "Myslím, že by naša svadba mohla dať rodinu dohromady. Keby prišli Meghan a Harry a môj otec... mohli by spolu stráviť nejaký čas a bolo by to dobré," povedal.

Tehotná Meghan so svojím otcom podľa zdrojov nehovorila od noci pred svadbou v máji minulého roka. Thomas Markle starší povedal, že si želá, aby sa vzťahy s jeho dcérou dali opäť do normálu. "Nie som si istý, čo sa stalo... Moju dcéru veľmi milujem. Želám si, aby sa mi ozvala, poslala mi správu, hocičo. Musí tu byť pre mňa miesto, veď som jej otec," povedal.