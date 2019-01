Mrazivá predpoveď na víkend: Teploty klesnú až na -17 °C a to ešte neviete, čo sa bude diať v nedeľu

Na strednom a východnom Slovensku môže cez noc teplota klesnúť miestami na -15 až -17 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu 1. stupňa. Potrvá do soboty (12. 1.) 8.00 h.

Nízka teplota predstavuje podľa meteorológov potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. SHMÚ zároveň varuje pred tvorbou poľadovice na západnom Slovensku. Výstraha 1. stupňa potrvá od soboty do nedele (13. 1.) rána. Vodiči jazdiaci na západe a východe krajiny by si mali podľa meteorológov dávať pozor aj na tvorbu snehových jazykov a závejov. SHMÚ vydal výstrahu 1. stupeň, ktorá potrvá do nedele rána.

Meteorológovia upozorňujú aj pred nedeľným snežením v Žilinskom, Prešovskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. Podľa SHMÚ tu môže napadnúť 20 až 30 centimetrov nového snehu.