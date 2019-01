Na výplatnej páske si našli nulu: Až 800-tisíc Američanov prvýkrát nedostalo ani cent

Odhadovaných 800 000 amerických štátnych úradníkov v piatok prvýkrát po vypuknutí rozpočtovej krízy nedostalo pravidelnú výplatu. Dve miliardy dolárov, pripravených na mzdových fondoch štátnych organizácií, nenašlo svojich adresátov a na twitteri sa začali objavovať fotografie výplatnych pások s jasne vyznačenou nulou.

"Vedeli sme, že to príde, ale keď sa to stalo, bol to rovnako šok," povedal televízii CNN William Striffler, zamestnanec letiskovej kontroly na letisku Newark pri New Yorku. Jeho rodina, očakávajúca budúci týždeň syna, bude žiť s úspor a z príspevkov príbuzných. "Nechceme sa stať politickými pešiakmi, kto za to môže, ma nezaujíma," popísal Striffler situáciu.

Jeho kolegovia z vedenia odborového zväzu letiskových kontrolórov kvôli kríze zažalovali washingtonskú vládu. Na nútených dovolenkách je 380 000 Američanov, 420 000 ďalších musí pracovať zatiaľ bez nároku na plat, pretože ich zamestnanie je dôležité pre chod štátu. Po skončení rozpočtovej krízy by svoje peniaze mali spätne dostať. Neštátne firmy, ktoré pracujú na kontraktoch pre vládu, avšak so žiadnou kompenzáciou počítať nemôžu.

Priemerný štátny zamestnanec má v USA týždenný plat 1 480 dolárov (1 283 eur). Mnohí z nich podľa agentúry AP žijú od výplaty k výplate, hoci americká ekonomika prežíva dobré obdobie a nezamestnanosť je mimoriadne nízka. Podľa štátom sponzorovaného výskumu sa v problémoch ocitne 40 percent amerických rodín, ak sa objaví naliehavý výdavok 400 dolárov (cca 347 eur). Štátni zamestnanci rušia dovolenky, vzdávajú sa pravidelného sporenia, žiadajú o podporu v nezamestnanosti a zaujímajú sa o pôžičky. Mnohí hľadajú druhé zamestnanie, žiadajú o odklad platby nájomného, ​​splátok bankových pôžičiek a hypoték. Podľa údajov amerického ministerstva práce v USA na pracovnom trhu prevažuje dopyt nad ponukou, takže možnosť druhého zamestnania nie je nereálna.

Zamestnávatelia sa ale zdráhajú štátnych zamestnancov prijímať kvôli obave, že ich po vyriešení rozpočtovej krízy zase okamžite stratia. Na americkom internete je stále obľúbenejšie stránka GoFundMe pre organizovanie pomoci dobrovoľných darcov. Vláda opakovane uisťuje obyvateľov, že napriek blokovaniu financií zostávajú v platnosti poukážky na jedlo pre chudobných. Niekoľko členov federálneho Kongresu sa zo solidarity vzdalo poslaneckých a senátorských platov, kým sa finančný tok pre vládne úrady neobnoví. Poslanec Snemovne reprezentantov Ed Perlmutter z Colorada oznámil, že vo svojom volebnom obvode bude zdarma rozdávať raňajky a obedy pre štátnych zamestnancov, ktorí sa ocitli bez peňazí.