Ruský bobista ostane šampiónom a nepríde o medaily: Platí to však len na území Ruska

Rus Alexander Zubkov by nemal prísť o svoje dve zlaté medaily v súťaži dvojbobov a štvorbobov zo zimných olympijských hier v Soči.

Moskovský súd rozhodol, že si ich môže ponechať. Platí to však len pre územie Ruska a to je problém.

Pôvodne mal Zubkov podľa verdiktu Medzinárodného olympijského výboru odovzdať najcennejšie kovy v súvislosti so zapletením sa do dopingového škandálu ruských športovcov na ZOH 2014. Lenže Zubkov sa obrátil na Športový arbitrážny súd (CAS), keďže sa nechcel zmieriť s diskvalifikáciou. Napokon kauza skončila na najvyššom občianskom súde v Moskve. Ten rozhodol, že pôvodné rozhodnutie CAS nebolo férové a neplatí na území Ruska. Znamená to, že Zubkov zostáva uznaný ako olympijský šampión v dvojboboch aj štvorboboch zo Soči, ale len v Rusku. "Tridsať rokov som zasvätil bobovému športu a nikdy som nepodvádzal. Som čistý. Ak chcete poznať môj príbeh, otvorte si Wikipediu a tam uvidíte, čo všetko som urobil pre tento šport," obhajuje sa po celý čas už 44-ročný Zubkov.

Medzinárodný olympijský výbor a Medzinárodná federácia bobov a skeletonu zatiaľ nezaujali oficiálne stanovisko k rozhodnutiu moskovského súdu. Zubkov zostáva aj v pozícii šéfa ruských bobistov.