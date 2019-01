Autor slovenského megahitu EXKLUZÍVNE pre Nový Čas: Prečo som točil zastupiteľstvo vo Fekišovciach!

Autor aktuálne najpopulárnejšieho videa na Slovensku exkluzívne prehovoril pre Nový Čas!

Kameraman a fotograf na voľnej nohe Peter Pavolko (23) zo Strážskeho je šialenstvom, ktoré vyvolal decembrový záznam ustanovujúceho zastupiteľstva v Fekišovciach (okr. Sobrance), mimoriadne zaskočený. Z niekoľkohodinového rokovania v doteraz neznámej dedinke sa z noci na deň stal hit a zostrih z neho si už pozrelo vyše milióna ľudí! Kto si ho na nakrúcanie objednal a kedy videl výsledok prvý raz?

Podľa Pavolka malo ísť o bežné nakrúcanie, ktorému sa venuje ako živnostník. Vystupovanie svojráznej starostky Miloslavy Fedorovej (Smer), ktorú zvolili za hlavu obce už štvrtýkrát, však zaskočilo aj jeho. Na zázname núti poslancov spievať hymnu, karhá ich ako malých školákov a celý priebeh rokovania vyhlasuje za tajný. „Do Fekišoviec ma objednal jeden ich obyvateľ, no meno objednávateľa nemôžem zverejniť. Prišiel som tam ako nestranný človek. Najprv chcela starostka na mňa volať policajtov. Mne to problém nerobilo, bol som si vedomý, že zákon neporušujem,“ uviedol s tým, že správanie starostky ho už od začiatku vykoľajilo.

„Pred koncom zastupiteľstva ma vyzvala, aby som vypol natáčanie, že sa už skončilo. No ešte mali pred sebou bod rokovania - diskusiu. Vedel som, že zase na mňa niečo skúša. Na poslancoch bolo vidno, že im to neprekáža. Starostka neskôr vyhlásila, že zastupiteľstvo je tajné, čo, samozrejme, nebola pravda, pretože o ničom utajovanom nerokovali,“ pokračuje. Po Fekišovciach ho čakalo aj nakrúcanie zastupiteľstva v neďalekej obci Úbrež, tam si ho však zavolal miestny starosta.

Výhražné správy neutíchajú

Natočené video podľa jeho slov po skončení odovzdal objednávateľovi. „Na internete som ho videl až v januári, tri dni pred masívnou medializáciou. Čakal som, že to bude mať maximálne 200 či 300 pozretí, no nakoniec si zostrih z celého zastupiteľstva pozrelo vyše milióna ľudí. Bol som asi v správnu chvíľu na správnom mieste,“ uviedol a dodal, že podobné správanie starostov na východe Slovenska nie je ojedinelé.

Nový Čas sa pokúšal osobne aj telefonicky skontaktovať s miestnymi poslancami, žiaľ, bezúspešne. Jozef Ostrožnický, z videa známy ako Ďoďo, sa podľa jeho rodiny nechce k medializácii obce vôbec vyjadrovať. Z rýchlo nadobudnutej slávy dedinky s 300 obyvateľmi nie je nadšená ani starostka Miloslava Fedorová. „Naďalej dostávam od ľudí výsmešné a výhražné správy i maily, nie je tam ani jedno normálne či slušné slovo,“ uviedla.

List od Transparency International

V súvislosti s medializovanou nahrávkou z rokovania obecného zastupiteľstva obce Fekišovce poslali zástupcovia mimovládky Transparency International Slovensko na prokuratúru podnet, aby konanie starostky preskúmala. Spôsob vedenia rokovania označili za hrubé nepochopenie postavenia samosprávnych orgánov a pošliapavanie základnej politickej kultúry. Hlave Fekišoviec v otvorenom liste vyčítajú, že svojím správaním porušila ustanovenia zákona o obecnom zriadení, napríklad aj o oprávnení fyzických osôb vyhotovovať z takéhoto rokovania obrazovo-zvukové záznamy, ak je rokovanie verejné. Na zázname má taktiež dochádzať k porušeniu ustanovení zákona o schvaľovaní programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Zrejme ich chcela umravniť

Danica Caisová, psychiatrička

Časť pléna jej nemusela byť naklonená. Pravdepodobne ich chcela umravniť a získať si rešpekt a tiež mohli svoju úlohu zohrať aj externé faktory.

Čo na to poslanci

K videu sa v piatok vyjadrili aj miestni poslanci. Podľa Stanislava Štefaniča už prvé momenty a pohyby starostky naznačovali, že je dosť rozhodená a nervózna a že rokovanie sa bude uberať iným smerom, než počítali. „Aj keď vyhrala starostka nie z našej strany (Štefanič bol podporovaný stranou Doma dobre, pozn. red), boli sme naklonení spolupráci, aby sme vedeli štyri roky spolupracovať. Vystupovanie našej starostky, to bol úžas,“ uviedol. Peter Veseliny je poslancom prvý- krát. „Hneď na začiatku to bola šoková terapia, bol som nepríjemne prekvapený,“ povedal. Jozef Sabó v decembri očakával normálne slávnostné odovzdanie osvedčení a sľubov poslancov. „Poslanci boli volení občanmi, mala aj ona vzdať väčšiu úctu poslancom a pripustiť ich k slovu a udržať si vystupovanie, ktoré jej funkcie nebolo hodné. Bolo to ponižujúce,“ zhodnotil Sabó.