Dano Dangl to má s novou šou v Markíze nahnuté: Prestáva sa mu dariť?!

Znova išiel s kožou na trh! Producent Dano Dangl (43) má na svojom konte mnoho úspešných projektov, v ktorých dokázal svoje kvality nielen ako tvorca, ale aj ako moderátor.

Napriek tomu sa zdá, že ho televízia zo Záhorskej Bystrice stále skúša a testuje. S pilotným dielom relácie 2 na 1 vystúpil po boku Adely Vinczeovej (38) ešte vlani vo februári a ďalšie časti televízia už neodvysielala. Ako sa však ukázalo, Markíza sa ostrieľaného Dangla rozhodla len vyskúšať aj v projekte Hypnoshow, ktorého budúcnosť sa zdá tiež nejasná. Prečo musí zlatá baňa menom Dangl prekonávať krst ohňom v Markíze?

Danglovo meno sa vždy spájalo s úspechom a jeho relácie trhali rekordy diváckej sledovanosti. Či už sa pod ne podpísal ako tvorca, alebo si vyskúšal svoje pôsobenie priamo pred kamerami, ihneď si získal mnoho fanúšikov. Nie je preto prekvapením, že televízia Markíza nechce prísť o svoju hviezdu a podsúva jej jeden projekt za druhým.

Posledný projekt Hypnoshow však diváci ihneď zavrhli ako brak. Keď sme sa na to spýtali samotného Dangla, ten si s tým ťažkú hlavu nerobil. „Dalo sa čakať, že to takto dopadne. Ide o kontroverzný projekt a my Slováci sme, bohužiaľ, takí, že neveríme veciam, ktoré si nevieme vysvetliť. Rovnako to bolo aj pri Hypnoshow,“ povedal Novému Času Dano. Či však bude šou aj naďalej pokračovať, zatiaľ nevie. „Natočili sme pilotný diel a uvidíme, ako to bude,“ dodal producent, ktorý však formát obhajuje. „Naozaj to bolo celé pravda. Nešlo o žiadne klamstvá. Rovnako komparz, ktorý sa na šou zúčastnil, tomu neveril, až kým ich Martin priamo v štúdiu nezhypnotizoval,“ prezradil.

Napriek všetkému a najmä negatívnemu ohlasu si však starosti nerobí ani televízia. „Pilotná epizóda Hypnoshow svojou sledovanosťou odštartovala ako víťaz večerného vysielania. O jej budúcnosti budeme informovať, keď to bude aktuálne. V súčasnosti nemáme nakrútené ďalšie časti,“ napísala nám PR manažérka Markízy Ľudmila Raceková s tým, že kritiku čakali. „V každej krajine, kde sa program doteraz vysielal, vyvolal veľkú polemiku, preto nás reakcie divákov neprekvapujú a necháme na každom z nich, či hypnóze v šou veria, alebo nie,“ povedala na záver Raceková.

Nejeden úspech

Vyzerá to tak, že kompetentní v Záhorskej Bystrici Dangla neustále testujú a skúšajú, čo bude a nebude fungovať. Podobne to totiž bolo s reláciou 2 na 1, kde vystupoval s Adelou Vinczeovou, s ktorou tvorili nezabudnuteľnú dvojku už v šou Milujem Slovensko. Z projektu RTVS pod taktovkou Martina Nikodýma obaja nakoniec odišli a vrhli sa naplno do práce pre Záhorskú Bystricu, no dočkali sa len pilotného dielu. Televízia však má hneď niekoľko dôkazov o Danových schopnostiach. Ako tvorca sa totiž podpísal pod zábavnú reláciu Kredenc a aj legendárnu Partičku, ktorá sa svojho úspechu dočkala aj v susednom Česku.

Treba vybrať správnych ľudí

Danica Caisová, psychiatrička

V takomto prípade je dôležitý výber ľudí, ktorí sa dajú ľahko zhypnotizovať a sú mimoriadne hypnabilní. Existujú veľmi jednoduché techniky, podľa ktorých sa to dá zistiť.

Dana Šedivá, psychiatrička

To, čo sme videli v programe, je reálne. Hypnotizovať možno kdekoľvek, nie však kohokoľvek. Schopnosť ponoriť sa do hypnózy je individuálna vlastnosť. Skúsený hypnotizér nemôže pacientovi uškodiť.