Test papierových kuchynských utierok: Ktoré si najlepšie poradia s tekutinami?

Používate papierové kuchynské utierky? Nie je to tak dlho, čo sme ich začali používať takmer pri každej možnej príležitosti. Veľmi rýchlo sa stali praktickým pomocníkom pri utieraní rúk, nečistôt v kuchyni, pri balení potravín či umývaní okien.

Odborníkov z českého dTestu zaujímalo, či sa netrhajú a či dobre absorbujú vodu. Vybrali výrobky viacerých značiek a podrobili ich záťažovým skúškam v laboratóriu. Čo zistili?

Čo očakávame od papierových utierok? Určite by mali byť pevné, ľahko sa trhať v mieste perforácie a byť schopné dobre vstrebávať tekutiny. Nemali by sa z nich uvoľňovať papierové vlákna a papier by mal spĺňať základné hygienické požiadavky na kontakt s potravinami.

Víťazne vyšiel z testu výrobok značky Zewa Wisch&Weg Original. „Sú pevné, savé a pri čistení skla sa nemusíte obávať, že zanechajú na povrchu chlpy,“ tvrdí Vanda Jarošová z dTestu. Na chvoste skončili Tesco/Springforce Kitchen Towel Eco a dm/Saugstark & Sicher Küchentücher Recycling, ktoré nespĺňajú základný predpoklad na kontakt s potravinami. Ako jediné obsahujú neakceptovateľné chemikálie - tzv. optické zjasňovače.

Tipy na šetrnosť k prírode

● do kuchyne sa najviac hodia utierky zo 100-percentnej celulózy

● na upratovanie po manuálnej práci sú lepšie recyklované● menšie balenie nezvádza na plytvanie tak ako veľké

● utierky použité na utieranie v kuchyni môžu skončiť v komposte● utierky s tukom a mastnotou môžete spáliť

Pozor!

Papierové kuchynské utierky nepatria do záchoda, ale do komunálneho odpadu, príp. do kompostu alebo do kachieľ.

Na počte vrstiev záleží

Schopnosť absorpcie ovplyvňujú najmä technológia výroby, kvalita a množstvo použitého papiera. Z výsledkov testu vyplýva, že až tak nezáleží na počte vrstiev. Dvojvrstvové utierky nie sú o nič horšie ako trojvrstvové.