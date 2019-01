Hviezdny ruský brankár má v NHL poriadny problém: Suspendácia kvôli prehrešku, hrozí mu výmena

Ruský hokejový brankár Sergej Bobrovsky má poriadny problém. Po posledných nezhodách bol suspendovaný, v poslednom zápase si nezachytal a hrozí mu prestup.

Bobrovsky je dlhodobo veľkou oporou Columbusu Bluse Jacekts. V poslednom období však v tíme očividne nepanuje dobrá nálada. Vedenie klubu brankára po zápase s Tampou Bay suspendovalo a proti Nashvillu už nechytal.

Oficiálne zdroje síce ešte nevydali vyjadrenie, ktoré by situáciu dostatočne vysvetlilo, avšak viaceré zdroje uvádzajú, že problémy sa objavili práve po zápase s Tampou. V ňom bol Bobrovsky vystriedaný po štyroch inkasovaných góloch. Hneď po posadení na striedačku sa urazil a bez dovolenia odišiel do šatne. Do konca zápasu sa už nevrátil.

,,Sergej porušil hodnoty proti klubovej kultúre. Je to však naša záležitosť a nebudeme ju ďalej komentovať," uvádza sa v klubovom stanovisku. Nie je teda známe, či bola dôvodom suspendácie len neposlušnosť v zápase, alebo je za tým niečo viac. Ruskému brankárovi však teraz hrozí prestup do iného tímu.