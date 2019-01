Študentka Katie sa z veľmi nepríjemnej situácie vytancovala: Zmeškaný let premenila ne veľkú párty!

Študentka práva z Atlanty, Katie Gould, sa dostala do veľmi nepríjemnej situácie, keď zmeškala svoj let. Ďalší let bol až o štyri hodiny, tak sa rozhodla svoj čas vyplniť tancom! Natočila video ako tancuje po celom letisku, ktoré videlo už viac ako 200-tisíc ľudí!