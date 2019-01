Pavlovi († 43) sa stala poľovačka s kamarátom osudnou: Zronená matka prišla za krátky čas o dvoch milovaných mužov!

Obrovská tragédia. Len tri dni pred Novým rokom prišlo v poľovníckom revíre Kuklov (okr. Senica) k nešťastiu.

Pavol († 43) z Gbiel (okr. Skalica) si vyšiel s kamarátom, veľmi dobrým poľovníkom Jozefom (56) do chotára neďaleko Šaštína-Stráží. Podľa polície Jozef zbadal diviaka a chcel ho zastreliť z brokovej dvojky. Časť vypálenej strely však nešťastne zasiahla druhého muža do krku a spôsobila mu ťažké zranenia.

Pavol bojoval ako lev v bratislavskej nemocnici, kde ho okamžite operovali. Svoj boj však, žiaľ, napokon prehral. V krátkej dobe tak užialená matka pochovala dvoch najmilovanejších mužov vo svojom živote. Ešte v lete Pavlovi zomrel otec, teraz pochovala syna. „Je to obrovské nešťastie, ktoré nemá obdobu. Veľmi ťažko to Paľova mama nesie. My máme čo robiť, aby sme sa s tým vysporiadali. Strašná strata,“ hovorí jeden z poľovníkov. Jozef sa podľa neho po nešťastnej udalosti trápi. „On ani neje, ani nehovorí, je úplne zničený z toho. Neurobil to naschvál, len takéto veci musí taký skúsený poľovník, akým je Jozef, predvídať,“ dodáva poľovník.

„Polícia naďalej vykonáva trestné stíhanie pre prečin usmrtenia závažnejším spôsobom konania, a to porušením dôležitej povinnosti uloženej zákonom. Vzhľadom na okolnosti úmrtia osoby si prípad prevezme vyšetrovateľ. V zmysle zákona hrozí za uvedený skutok trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov,“ povedala trnavská krajská hovorkyňa Mária Linkešová.