Svalovec sa nevie Lucky Bílej nabažiť: Pozrite, čo si dal z lásky k nej vytetovať

Ich láska len tak kvitne. Česká slávica Lucie Bílá tvorí pár s o 18-rokov mladším Radkom Filipim, ktorý jej robí tiež manažéra na turné.

Svalovec teraz prišiel na spôsob, ako ho môže jeho milovaná sprevádzať na každom kroku. Hoci má Radek mocnú ruku potetovanú ornamentmi, medzi ne sa na biceps zmestil aj podpis slávnej speváčky a červené srdiečko. ,,Už si moja navždy,” napísal Bílej priateľ na sociálnej sieti.

Že je ich vzťah vážny aj bez manželského zväzku potvrdila slávica nedávno denníku Blesk. ,,Je to môj muž! A ja som jeho žena. Žijeme v jednej domácnosti a on sa o mňa stará. To robí pravý chlap,” vysvetlila.