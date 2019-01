Pravú kalamitu zažili Bratislavčania presne pred 32 rokmi: Pol metra snehu a teploty, ktoré atakovali -21,5 °C!

Hromady snehu a tuhé mrazy. Takú zimu zažili obyvatelia Bratislavy v roku 1987.

Január 1987 sa vryl do pamäte Bratislavčanov ako mesiac, kedy sa Perinbaba v hlavnom meste poriadne vybúrila.

Koliba so 71 cm snehu

Hromady snehu znemožňovali prejazdnosť na mnohých bratislavských uliciach. "Od 10.1.1987 až do konca mesiaca dosahovala snehová pokrývka v Mlynskej doline aspoň 20 cm. Maximálna hodnota 44 cm bola nameraná 16.1.1987," uvádza Pavol Faško zo SHMÚ.

Na letisku bolo maximum 16. a 17.1.1987 (64 cm), pričom od 10.1.1987 až do konca mesiaca bola registrovaná snehová pokrývka aspoň 30 cm. Na Kolibe dosiahla snehová pokrývka svoj maximum 24.1.1987 (71 cm) , no od 10.1.1987 až do konca mesiaca bola Koliba zasypaná aspoň 30 cm snehu.

Ešte v posledný januárový deň bolo v Mlynskej doline 34 cm, na letisku 44 cm a na Kolibe 59 cm snehu.

Vysoké mrazy

Najsilnejšie mrazy namerali v Mlynskej doline 12.1.1987 (-18,5 °C) a 13.1.1987 (-18,6 °C). Na Kolibe to bolo 13.1.1987 (-20,1 °C) a na letisku takisto 13.1.1987 (-21,5 °C).

Aktuálne podmienky v Bratislave nie sú z hľadiska množstva snehu a mrazov ani zďaleka tak nepriaznivé ako boli v januári 1987. "Napríklad na Kolibe bola v období 1. - 11.1.2019 najvyššia snehová pokrývka 26 cm (9.1.2019), na letisku len 13 cm (9.1.2019). V doterajšom priebehu januára 2019 klesla najnižšie teplota v Bratislave iba na -5,8 °C v Mlynskej doline 4.1.2019," dodal Faško zo SHMÚ.