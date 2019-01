Kauza Dankovej rigorózky: SaS ho vyzýva na odstúpenie z funkcie

Opozičná SaS vyzýva predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS), aby pre kauzu svojej rigoróznej práce odstúpil z funkcie. Ak to neurobí, liberáli zvážia jeho ďalšie odvolávanie v parlamente.

SaS sa zároveň pýta koaličných partnerov zo strán Smer-SD a najmä Mosta-Híd, či sú skutočne ochotní akceptovať ako predsedu parlamentu a druhého najvyššieho ústavného činiteľa človeka dokázateľne usvedčeného z plagiátorstva.

Šéf OĽaNO Igor Matovič tvrdí, že Danko v roku 2000 nesfalšoval rigoróznu prácu, ale ukradol falošnú prácu. "Už v roku 1999 odovzdala rovnakú rigoróznu prácu pani Emília S. na Univerzite Komenského. Danko túto prácu zobral a aby to nebolo podozrivé, predložil ju na Univerzite Mateja Bela," poznamenal. Či on vidí odvolávanie Danka ako reálne, zatiaľ nevie. "Musí byť na tom dohoda opozície," poznamenal. Takúto schôdzu však považuje skôr za zbytočnú. "Najskôr by to malo byť o svedomí a morálke. Uvidíme, či toto svoje zlyhanie vyhodnotí tak, že bude kandidovať na prezidenta," dodal.

Podľa nezaradeného poslanca NR SR a šéfa Spolu Miroslava Beblavého odborná komisia Univerzity Mateja Bela oficiálne potvrdila, že Andrej Danko je podvodník a plagiátor. "V mene strany Spolu chcem oceniť občiansku statočnosť členov komisie, na ktorých bol určite vyvíjaný nátlak, aby sa skutok nestal," myslí si.

Tvrdí, že Slovensko je východným cípom EÚ, kde politici za takéto prešľapy odstupujú z funkcií. "Andrej Danko chce z našej krajiny urobiť najzápadnejšiu časť Eurázijskej únie, kde pravidlá pre papalášov neplatia. Nedovoľme mu to a trvajme na tom, aby svoju funkciu predsedu parlamentu opustil," dodal Beblavý.

Účelová komisia Akademického senátu (AS) Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici vytvorená na preskúmanie podozrení z plagiátorstva rigoróznych prác na UMB v piatok na zasadnutí AS konštatovala, že medializovaná dvojica rigoróznych prác "obsahuje časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre mierne upravené, väčšina častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov". Vyhlásenie prečítal predseda komisie Vladimír Janiš.