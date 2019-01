Tínedžerka zo Saudskej Arábie utiekla pred rodinou a zabarikádovala sa na letisku: Prvé dobré správy

Austrália udelila azyl 18-ročnej Saudskoarabke Rahaf Muhammad Mutlak al-Kunúnovej, ktorá ušla do Thajska pred svojou vlastnou rodinou. Informovala o tom v piatok televízna stanica CNN.

Šéf thajskej imigračnej polície Suračate Hakparn potvrdil, že Austrália jej udelila azyl, ale úrady čakajú, kam presne pôjde. Podľa Hakparna aj Kanada ponúkla al-Kunúnovej azyl a čakajú na jej rozhodnutie. Prípad al-Kunúnovej, utekajúcej pred rodinou a núteným sobášom, sa stal celosvetovo mediálne sledovanou kauzou.

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) jej tento týždeň priznal štatút "utečenkyne". O azyl požiadala Austráliu, Kanadu, Spojené štáty a Britániu. Obáva sa, že jej vlastná rodina by ju mohla zabiť za to, že sa zriekla islamu. Tento skutok sa v Saudskej Arábii trestá smrťou.

Al-Kunúnovú zastavila v sobotu na letisku Suvarnabhumi v Bangkoku thajská imigračná polícia a odobrala jej pas. Saudskoarabka sa následne zabarikádovala vo svojej hotelovej izbe na letisku a odtiaľ

Podľa vlastných slov je obeťou fyzického a psychického násilia v rodine a ľudskoprávnej organizácii Human Rights Watch (HRW) povedala, že sa obáva o svoju bezpečnosť v prípade, že by ju donútili vrátiť sa do Saudskej Arábie. Tvrdí, že mužskí členovia jej rodiny ju bili a vyhrážali sa jej smrťou. Do Thajska sa jej podarilo ujsť počas dovolenky, ktorú s rodinou trávila v Kuvajte.