Komisia Univerzity Mateja Bela zverejnila výsledok preskúmania prác: Je Dankova rigorózka plagiát?

Univerzita sa vyjadrila k sporným rigoróznym prácam.

Účelová komisia Akademického senátu (AS) Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, vytvorená na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na UMB, v piatok na zasadnutí AS konštatovala, že medializovaná dvojica rigoróznych prác "obsahuje časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre mierne upravené, väčšina častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov". Vyhlásenie prečítal predseda komisie Vladimír Janiš.

