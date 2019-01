Skvelá správa z Hobartu: Schmiedlová je vo finále, bude hrať o štvrtý titul!

Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová (24) sa prebojovala do finále dvojhry na turnaji WTA v tasmánskom Hobarte.

V semifinále zdolala Švajčiarku so slovenskými koreňmi Belindu Bencicovú 7:6 (2), 4:6, 6:2. V sobotu bude bojovať o štvrtý titul na WTA Tour proti víťazke duelu medzi Američankou Sofiou Keninovou a Francúzkou Alize Cornetovou.

"Nemôžem tomu uveriť, že sa mi podarilo v Hobarte postúpiť do finále. Belinda je skvelá tenistka, poznám ju už od detstva a veľmi ju rešpektujem ako hráčku. Sme dobré kamarátky. Nikdy som ju nezdolala, som rada, že teraz to vyšlo. Dnes boli náročné podmienky, fúkal silný vietor. no dokázala som sa s tým vyrovnať. Hrala som veľmi dobre. Nemala som čo stratiť a nebola som až taká nervózna. V príprave na novú sezónu som na sebe tvrdo pracovala a toto je krásna odmena za všetku tú drinu," povedala v prvom pozápasovom interview Schmiedlová, ktorá odplatila Benciccvej prehru z trávy v Eastbourne z roku 2014.

Zverenka trénera Milana Martinca má v Hobarte už istú prémiu 21.400 dolárov pred zdanením a 180 bodov do svetového rebríčka WTA. V jeho onlajn vydaní figuruje na 59. mieste. Vo finále bola naposledy vlani v apríli na antukovom podujatí v kolumbijskej Bogote, na ktorom napokon triumfovala. V roku 2015 zdvihla nad hlavu cenné trofeje v Katoviciach a v Bukurešti. Turnaj v Tasmánii je pre ňu generálkou na úvodný grandslam roka Australian Open. V úvodnom kole v Melbourne čaká Schmiedlovú nasadená dvanástka Belgičanka Elise Mertensová.



Dvojhra - semifinále:

Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) - Belinda Bencicová (Švajč.) 7:6 (2), 4:6, 6:2.